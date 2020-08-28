В калужском сквере установили новые качели

В четверг, 27 августа, в Калуге установили новые деревянные качели в сквере Краснопивцева на пересечении правобережных улиц Фомушина и 65 лет Победы.
Напомним, этот сквер открыли к 9 Мая. Однако качели, которые собрал подрядчик, признали опасными. Их демонтировали в середине лета.
Производство новых качелей контролировал главный архитектор города.
Новые качели в сквере Краснопивцева в Калуге.
Тем временем
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