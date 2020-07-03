В калужском парке начали восстанавливать ротонду

В пятницу, 3 июля, в парке на месте рынка в центре Калуги начались работы по восстановлению деревянной ротонды.

- Ротонда обретет новую функцию и претерпит изменения облика, - рассказали KP40 в Центре компетенций по вопросам городской среды Калужской области «ТОЛК». - Работы по восстановлению ротонды пройдут за счет привлеченной спонсорской помощи.

Как мы уже рассказывали, ротонду подожгли ночью 5 февраля. Часть конструкции обуглилась, расплавились прозрачные пластиковые пластины, установленные для того, чтобы на стену не забирались дети.

Напомним, ранее за общественное пространство на ежегодной общероссийской премии лучших архитектурных сооружений из дерева АРХИWOOD 2019/2020 активно голосовали калужане, а в 2020 году на российском конкурсе «Дерево в архитектуре 2020» в номинации «Малые формы, объекты средового дизайна» ротонда получила золотой диплом. Для возведения ротонды использовали 15 000 деревянных брусков и 18 000 саморезов.

Тем временем

Машину подожгли на улице Билибина в Калуге. Подробности.