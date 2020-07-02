В Калуге восстановят ротонду

В пятницу, 3 июля, в парке на месте рынка в центре Калуге начнутся работы по восстановлению деревянной ротонды.

- Ротонда обретет новую функцию и претерпит изменения облика, - рассказали KP40 в Центре компетенций по вопросам городской среды Калужской области «ТОЛК». - 3 июля 2020 года мы запускаем работы по восстановлению поврежденного сегмента конструкции, нанесению защитного покрытия и установки презентационных материалов с проектами центра. Работы по восстановлению ротонды пройдут за счет привлеченной спонсорской помощи.

Как мы уже рассказывали, ротонду подожгли ночью 5 февраля. Часть конструкции обуглилась, расплавились прозрачные пластиковые пластины, установленные для того, чтобы на стену не забирались дети.

Напомним, ранее за общественное пространство на ежегодной общероссийской премии лучших архитектурных сооружений из дерева АРХИWOOD 2019/2020 активно голосовали калужане, а в 2020 году на российском конкурсе «Дерево в архитектуре 2020» в номинации «Малые формы, объекты средового дизайна» ротонда получила золотой диплом.

Для возведения ротонды использовали 15 000 деревянных брусков и 18 000 саморезов.