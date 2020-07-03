Машину подожгли на улице Билибина в Калуге

В ночь на пятницу, 3 июля, на улице Билибина в Калуге загорелась машина SsangYong.

- В результате пожара уничтожены все сгораемые конструкции моторного отсека, повреждено лакокрасочное покрытие передней части автомобиля, частично оплавилась панель приборов, закопчён салон, - сообщает ГУ МЧС России по Калужской области.

По предварительной версии, легковушку подожгли.

Пострадал и припаркованный в полутора метрах автомобиль Opel Astra. У него повреждено лакокрасочное покрытие.

Ранее, напомним, в Калуге подожгли грузовик.

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