Калужские леса захламили отходами

Во вторник, 10 марта, на заседании областного правительства обсудили утилизацию коммунальных отходов.
- На сегодняшний день мы имеем одни из самых высоких показателей в стране по утилизации отходов. В 2019 году на территории области собрано более 450 тысяч тонн отходов, обработано на мусоросортировочных комплексах - 442,5 тысячи тонн... Утилизировано 156,5 тысячи тонн, - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Руслан МАИЛОВ.
Маилов считает, что задача министерства - организовать раздельный сбор отходов как минимум в каждом райцентре.
При этом он отмечает, что в регионе растёт число свалок. В 2019 году только силами регионального оператора ликвидировано более 190 несанкционированных свалок.
- Не каждый готов соблюдать требования закона, - отметил Маилов. – На мой взгляд, увеличение таких свалок связано с возможностью юридических лиц заключать договор и оплачивать услугу по факту вывезенных отходов. А не по нормативу... Прошу организовать контрольные мероприятия министерству природных ресурсов и правоохранительным органам. Мы готовы передать все базы данных легального транспорта, который работает с региональным оператором. Все остальные организации, которые вывозят ТКО, вне закона.
Как мы рассказывали, на прошлой неделе в лесу у деревни Карачево обнаружили промышленную свалку. После нашей публикации лес почистили, но мусор вывезли не до конца, отходы продолжают валяться среди деревьев.
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