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Лес в Калуге засыпали промышленным мусором

Дмитрий Ивьев , Фото: Ольга Морозова.
Опубликовано: 04.03.2020 10:30 15 2011
Лес в Калуге засыпали промышленным мусором

Участница группы «Калужского перекрёстка» в социальной сети «Вконтакте» Ольга Морозова во вторник, 3 марта, прислала фотографии из деревни Карачево на территории Калуги. Там кто-то выгрузил в лесу промышленный мусор.

Отходы лежат на опушке леса.

По словам Ольги, рядом находится родник «Гремучий», из которого многие местные жители набирают воду.

Снимки мы направили в управление городского хозяйства. Там прокомментировали, что взяли их в работу. Виновника попробуют найти в ближайшее время. Мусор должны убрать за счёт тех, кто его там сбросил.

Если установить вредителей не получится, то отходы, вероятнее всего, вывезут муниципальные службы.

Калужский лес загрязняют мусоромОтходы ссыпали на опушке леса.

Калужский лес загрязняют мусором

Рядом находится родник, из которого калужане набирают воду.

Калужский лес загрязняют мусором

Чиновники будут искать виновных.

Калужский лес загрязняют мусором

Мусор должны убрать за счёт тех, кто его там сбросил.

Уважаемые читатели, а где ещё в Калуге или области загрязняют природу? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев , Фото: Ольга Морозова.
Опубликовано: 04.03.2020 10:30 15 2011
Тэги: общество экология мусор
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