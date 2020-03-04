Лес в Калуге засыпали промышленным мусором

Участница группы «Калужского перекрёстка» в социальной сети «Вконтакте» Ольга Морозова во вторник, 3 марта, прислала фотографии из деревни Карачево на территории Калуги. Там кто-то выгрузил в лесу промышленный мусор.

Отходы лежат на опушке леса.

По словам Ольги, рядом находится родник «Гремучий», из которого многие местные жители набирают воду.

Снимки мы направили в управление городского хозяйства. Там прокомментировали, что взяли их в работу. Виновника попробуют найти в ближайшее время. Мусор должны убрать за счёт тех, кто его там сбросил.

Если установить вредителей не получится, то отходы, вероятнее всего, вывезут муниципальные службы.

Отходы ссыпали на опушке леса.

Рядом находится родник, из которого калужане набирают воду.

Чиновники будут искать виновных.

Мусор должны убрать за счёт тех, кто его там сбросил.

Уважаемые читатели, а где ещё в Калуге или области загрязняют природу? Расскажите в комментариях!