Новый забор для Пятницкого кладбища оценили в 38 миллионов

На вид погоста в центре Калуги жалуются калужане. Как мы рассказывали, стены Пятницкого кладбища периодически осыпаются. Их латают, но они снова рушатся.

- Есть разработанный проект восстановления забора – полная его реконструкция в том виде, в котором он был, - рассказал на днях начальник управления городского хозяйства города Калуги Александр ШПИРЕНКО. – Сметная стоимость по проекту - 38 миллионов. В бюджете на 2020 год у нас эти средства не предусмотрены.