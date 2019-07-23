Рухнувший кирпичный забор на Пятницком кладбище заменили на деревянный

Как мы уже рассказывали, жильцы корпуса № 1 по переулку Труда, 4 в Калуге жаловались, что во дворе их дома обрушилась стена, огораживающая территорию Пятницкого кладбища. Из своих окон они вынуждены были видеть могилы. В официальном письме от городской управы им сообщили, что работы по восстановлению стены будут проведены только 31 августа. Эту жалобу обсудили на недавней планёрке в городской управе.
Во вторник, 23 июля, дырку уже заделали деревянным забором. На месте работ мы пообщались жительницами соседнего дома, которые и добивались восстановления ограды.
Дырка в заборе, образовавшаяся после обвала стены. Фото городской управы.
Жильцы дома благоустраивают территорию своими силами.
– Мы обращались два месяца назад, забор был очень сильно наклонен в нашу сторону, – рассказала нам жительница соседнего дома Алевтина ДУБОВИК. – Представитель от горуправы приходил, все это видел, снимал и говорил: «Как рухнет, тогда и будем делать».
И утром 29 июня забор рухнул. Кирпичи и камни едва не раздавили припаркованную машину, а также повредили растущие рядом деревья.
Алевтина Дубовик и Прасковья Козлова больше 50 лет живут в доме рядом с Пятницким кладбищем.
По словам Алевтины Дубовик, они обращались в различные инстанции, однако никто не спешил ремонтировать, а потом и восстанавливать ограду. Дело сдвинулось с мёртвой точки только после публикаций в СМИ.
Ранее, напомним, городские чиновники заявляли, что ограда в данном месте не представляет исторической ценности, поэтому её можно заменить на профлисты.
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