Новый сквер на Ленина лишился вторых качелей

Как мы уже рассказывали, во вторник, 12 ноября, в новом сквере на улице Ленина сломались качели, возведенные там несколько недель назад.
В среду городские чиновники обещали отремонтировать конструкцию к вечеру того же дня. Однако в очередной раз что-то пошло не так. В итоге к утру четверга в сквере не было уже двух качелей из трёх.
За комментариями мы обратились в городскую управу.
- Качели планируется отремонтировать сегодня до обеда, - рассказал нам в четверг, 14 ноября, исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Связано это с тем, что потребовалось переделать, усилить конструктив креплений во избежание дальнейших поломок.
Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Качели возле горуправы обещают починить к вечеру 13.11.2019 14:33
Новый сквер на улице Ленина начал разваливаться 13.11.2019 10:10
На улице Зелёный Крупец поставят лестницу за 2 миллиона 12.11.2019 09:16
Стало известно, когда начнется реконструкция улицы Театральной 11.11.2019 12:33
«Забытый» колодец на Плеханова закрыли люком 08.11.2019 14:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: