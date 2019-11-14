Новый сквер на Ленина лишился вторых качелей

Как мы уже рассказывали, во вторник, 12 ноября, в новом сквере на улице Ленина сломались качели, возведенные там несколько недель назад.

В среду городские чиновники обещали отремонтировать конструкцию к вечеру того же дня. Однако в очередной раз что-то пошло не так. В итоге к утру четверга в сквере не было уже двух качелей из трёх.

За комментариями мы обратились в городскую управу.

- Качели планируется отремонтировать сегодня до обеда, - рассказал нам в четверг, 14 ноября, исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Связано это с тем, что потребовалось переделать, усилить конструктив креплений во избежание дальнейших поломок.

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