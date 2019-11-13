Качели возле горуправы обещают починить к вечеру

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 12 ноября, одни из качелей в новом сквере на улице Ленина в Калуге сломались.
Пока не сообщается, что этому стало виной – качество конструкции или чрезмерные габариты калужан. Ранее, напомним, городские чиновники заявляли, что качели выдержат любую невесту.
В городской управе нам сообщили, что качели отремонтируют к вечеру среды.
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