Вторую остановку с розетками и табло установили в Калуге

В среду, 23 октября, на улице Кирова в Калуге установили новый остановочный павильон. Как и конструкция у Каменного моста, он оборудован usb-розетками и табло, которое показывает время до прибытия транспорта. Фото опубликовал заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий Еремеев.
Вскоре в центре города планируется установить ещё шесть таких остановок. Все они оплачены инвестором. Он собирается зарабатывать продажей рекламы на скроллере.
Напомним, остановка возле Каменного моста появилась в начале августа. В сентябре вандалы сломали там розетки для зарядки гаджетов. Устройство вскоре восстановили, но виновников не смогли найти.
Уважаемые читатели, а какими вы бы хотели видеть остановки в Калуге? Расскажите в комментариях!
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