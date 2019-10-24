Вторую остановку с розетками и табло установили в Калуге

В среду, 23 октября, на улице Кирова в Калуге установили новый остановочный павильон. Как и конструкция у Каменного моста, он оборудован usb-розетками и табло, которое показывает время до прибытия транспорта. Фото опубликовал заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий Еремеев.

Вскоре в центре города планируется установить ещё шесть таких остановок. Все они оплачены инвестором. Он собирается зарабатывать продажей рекламы на скроллере.

Напомним, остановка возле Каменного моста появилась в начале августа. В сентябре вандалы сломали там розетки для зарядки гаджетов. Устройство вскоре восстановили, но виновников не смогли найти.

Уважаемые читатели, а какими вы бы хотели видеть остановки в Калуге? Расскажите в комментариях!