Вандалы разломали розетку на новой остановке

На днях в Калуге на новой остановке у Каменного моста кто-то сломал usb-розетку для зарядки гаджетов. Фото в наших «Народных новостях» выложил пользователь pandemonium.
- Пусть, когда с тобой случится что-то нехорошее, заряд батарейки в твоём телефоне будет равен нулю, - обратился автор сообщения к вандалу. - Всего плохого.
В понедельник ситуацию прокомментировали в городской управе.
- Остановку отремонтируем, - рассказал заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ. - Хулигана постараемся найти.
Напомним, первую остановку с табло и розетками установили возле Каменного моста в начале августа. До конца года в центре города будет установлено ещё 7 таких остановок. Все они оплачены инвестором, который планирует зарабатывать за счёт продажи рекламы на скроллере.
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