Розетку на новой остановке восстановили, а виновников не нашли

Как мы уже рассказывали, на днях в Калуге на новой остановке у Каменного моста кто-то сломал usb-розетку для зарядки гаджетов. Фото в наших «Народных новостях» выложил пользователь pandemonium.
- Пусть, когда с тобой случится что-то нехорошее, заряд батарейки в твоём телефоне будет равен нулю, - обратился автор сообщения к вандалу. - Всего плохого.
Устройство уже восстановили. В четверг, 3 октября, об этом нам рассказал заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Виталий ЕРЕМЕЕВ.
А вот найти виновника пока не удалось. Записи с камеры видеонаблюдения не помогли.
- Лица не видно, - отметил Еремеев. - Даже для всеобщего осуждения фотографию не опубликуешь.
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