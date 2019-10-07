Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 07 октября
$ 65.03 0.10
71.35 0.05
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Благоустройство

Новый сквер на Ленина осветили и лишили часов

07.10.2019 11:26 16 2436 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Новый сквер на Ленина осветили и лишили часов

На прошедших выходных в сквере, который благоустраивают рядом с городской управой на улице Ленина, демонтировали часы с рекламным кубом.

Их перенесут на несколько десятков метров, рассказали нам в городской управе. На краю клумбы, расположенной ближе к ЗАГСУ, установлена опора.

Одни из немногих в городе уличных часов перенесут ближе к ЗАГСу.

Новая опора на клумбе.

Впрочем, до этого часы придется отмыть. Пока они лежали на земле, за дело взялись вандалы, разрисовавшие стекло краской.

За выходные до часов добрались вандалы.

Пока ещё не завершен монтаж светильников. Хотя утром в понедельник часть из них уже горела.

Для монтажа светильников пришлось вскапывать газон. При этом на задней стенке лавочек повесили светодиодную ленту, которая светится разными цветами.

На другом конце сквера рядом с баннером с Чижевским строители продолжают возводить деревянные опоры для качелей. Пока работы не завершены, но на данный момент конструкция выглядит слишком громоздкой.

Такими качели представляли летом проектировщики. Как говорится, найдите 10 отличий.

В центре сквера остается место, на котором ранее планировалось установить люстру Чижевского. Пока неизвестно, появится ли этот объект.

Место под люстру Чижевского?

Ранее, напомним, городские чиновники заявляли, что сквер должны открыть к ноябрю. Хотя, согласно конкурсной документации, подрядчик должен был завершить все работы к 31 августа.

Напомним, идея благоустроить это пространство впервые была озвучена в середине июля. Уже через пару недель, ещё до проведения торгов, на месте будущего сквера начались работы. На аукцион же заявилась только одна компания, которая и выиграла право вести работы более чем за 11 миллионов рублей.

Изначально чиновники заявляли, что сквер будет готов ко Дню города. Позже появилась информация, что работы могут затянуться до середины сентября. А затем городской голова Калуги Дмитрий Разумовский рассказал нам, что работы должны быть завершены до 1 ноября.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: благоустройство фоторепортаж
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

Розетку на новой остановке восстановили, а виновников не нашли 04.10.2019 16:24

Да будет свет: уличное освещение появилось там, где его ждали десятки лет 04.10.2019 16:00

Члены молодежного парламента высадят рощу на Правом берегу 04.10.2019 12:56

Остановку возле школы №25 восстановят до конца октября 02.10.2019 15:13

В Калуге решают, чем заменить фото Гагарина 02.10.2019 14:14

Народные новости
678 1
Робин Гнобин
365 2
Робин Гнобин
693 0
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 16 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 08 октября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
вс 13 октября, 19:00
Занятия историческими танцами в Элизиуме
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

вт 08 октября, 11:00
Таинственный гиппопотам
Калужский театр кукол
сб 12 октября, 11:00
Спектакль "Колобок"
Калужский театр кукол
сб 19 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
ср 09 октября, 18:00
Концерт «Мы с музыкой дружны!»
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова

Концерты

пт 11 октября, 18:30
JONY
Жара, клуб
пт 11 октября, 19:00
Любовь во всём виновата
Дом музыки
пт 11 октября, 20:00
Шотландские танцы
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 12 октября, 19:00
Концерт группы "Ария". "Проклятье морей"
Арена КТЗ, ДК

Кино

Тайна печати дракона
Птичий дозор
Эверест
Джокер
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Вадим Кулик избран заместителем президента-председателя правления банка ВТБ

ВТБ предоставит консультации по автокредитованию на гран-при FORMULA 1

В Калуге пройдет ежегодный фестиваль профессий

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Цены на лекарства в аптеках Калуги

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.