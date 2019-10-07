Новый сквер на Ленина осветили и лишили часов

На прошедших выходных в сквере, который благоустраивают рядом с городской управой на улице Ленина, демонтировали часы с рекламным кубом.

Их перенесут на несколько десятков метров, рассказали нам в городской управе. На краю клумбы, расположенной ближе к ЗАГСУ, установлена опора.

Одни из немногих в городе уличных часов перенесут ближе к ЗАГСу.

Новая опора на клумбе.

Впрочем, до этого часы придется отмыть. Пока они лежали на земле, за дело взялись вандалы, разрисовавшие стекло краской.

За выходные до часов добрались вандалы.

Пока ещё не завершен монтаж светильников. Хотя утром в понедельник часть из них уже горела.

Для монтажа светильников пришлось вскапывать газон. При этом на задней стенке лавочек повесили светодиодную ленту, которая светится разными цветами.

На другом конце сквера рядом с баннером с Чижевским строители продолжают возводить деревянные опоры для качелей. Пока работы не завершены, но на данный момент конструкция выглядит слишком громоздкой.

Такими качели представляли летом проектировщики. Как говорится, найдите 10 отличий.

В центре сквера остается место, на котором ранее планировалось установить люстру Чижевского. Пока неизвестно, появится ли этот объект.

Место под люстру Чижевского?

Ранее, напомним, городские чиновники заявляли, что сквер должны открыть к ноябрю. Хотя, согласно конкурсной документации, подрядчик должен был завершить все работы к 31 августа.

Напомним, идея благоустроить это пространство впервые была озвучена в середине июля. Уже через пару недель, ещё до проведения торгов, на месте будущего сквера начались работы. На аукцион же заявилась только одна компания, которая и выиграла право вести работы более чем за 11 миллионов рублей.

Изначально чиновники заявляли, что сквер будет готов ко Дню города. Позже появилась информация, что работы могут затянуться до середины сентября. А затем городской голова Калуги Дмитрий Разумовский рассказал нам, что работы должны быть завершены до 1 ноября.