Первую металлическую остановку поставили на Тарутинской

Во вторник, 13 августа, на улице Тарутинской в Калуге старый остановочный павильон заменили на новый металлический.

- С сегодняшнего дня началась работа по установке остановочных павильонов по автомобильным дорогам, которые участвуют в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги», - приводит городская управа слова начальника отдела эксплуатации уличной дорожной сети комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги Юлии ХОБОТОВОЙ. - Первая улица – Тарутинская, сегодня здесь будет установлено два новых павильона. Работу с этими павильонами мы начали еще в прошлом году, и они зарекомендовали себя наилучшим образом. Им не страшны ни вандалы, ни погодные условия.

Старые остановки, некоторым из которых не исполнилось ещё и трёх лет, отправят в пригороды или разберут на запчасти.

Напомним, 50 подобных металлических остановок обойдутся бюджету в 7,6 миллиона рублей. Их должны до конца сентября установить на улицах: Гурьянова, Молодежной (в д. Лихун), Зерновой, Никитина, Рылеева, Тарутинской, Тульской, Глаголева и Грабцевском шоссе.

Старые павильоны собираются отправить в пригороды или разобрать.

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