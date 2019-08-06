С калужан хотят брать расписки перед установкой детских площадок

В понедельник, 5 августа, на планёрке в городской управе обсудили состояние детских площадок Калуги. О том, что многие из них просто опасны для детей, ранее рассказывало наше издание. Так, в июне трагедией закончилась игра 10-летнего мальчика в одном из дворов по улице Баррикад. Ребёнок упал с разломанной детской площадки. У мальчика компрессионный перелом позвоночника. Выяснилось, что площадка бесхозяйная. Только после происшествия её демонтировали.
На планерке были показаны фото детской площадки у дома № 25 по улице Маршала Жукова. Ни на чьем балансе она не стоит. Кто установил эту площадку, неизвестно. Таких площадок в Калуге 158, сообщил первый заместитель городского головы, начальник управления городского хозяйства Алексей Волков.
– Это типичная ситуация для города, когда есть несколько управляющих компаний, которые не имеют отношения к этому имуществу и не содержат его. Но мы поработаем, найдем управляющую компанию, – цитирует Волкова пресс-служба городской управы.
Депутат городской Думы Роман Коптеев предложил устанавливать детские и спортивные площадки во дворах только после того, как жильцы домов дадут письменное согласие на монтаж оборудования.
– Жильцы сейчас полностью отказываются от своих слов, что когда-то просили депутатов установить спортивные или детские площадки. Было бы неплохо, если бы свои намерения они подтвердили в письменном виде, – сказал Коптеев.
Городской голова Дмитрий Разумовский дал задание поработать с жителями тех домов, во дворах которых находятся площадки.
– Нужно провести собрания жильцов, понять, всех ли они устраивают. Если нет необходимости в площадке, то и смысла нет её принимать, ставить на учет, запуская длительную процедуру, и потом её поддерживать, – сказал он.
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