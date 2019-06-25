«То ли ногу свело, то ли руку скрючило»: в Калуге начались рейды по детским площадкам

В Калуге при уполномоченном по правам ребенка проходит Всероссийская акция «Безопасность детства». В её рамках проходят рейды в местах массового отдыха ребятни. Во вторник, 24 июня, общественники прошлись сразу по двум микрорайонам: «Солнечный» и «Тайфун».

О проблемах микрорайона «Солнечный» наше издание писало не раз. Дома сдавались спешно, со множеством недоделок, которые не устранены до сих пор.

В микрорайоне нашлась лишь одна безопасная детская площадка.

– У нас здесь всё рушится. С каждым днём всё хуже, - жалуются местные жители. - Земля уходит из-под ног. Застройщик передал землю области, а область никак не передаст её городу, так как несколько квартир находятся в залоге у банка.

В итоге страдают обычные люди. Любые недоделки списываются на подвешенное состояние земли.

Местная достопримечательность. Почти год люк находится в таком состоянии.



Аллейная, 19.

- После каждого дождя – потоп. Всё вокруг дома проваливается, - рассказывают местные жители.



Детская площадка установлена под наклоном, ничем не огорожена.

Малыши то и дело выскакивают на дорогу. Лежачих полицейских в микрорайоне нет.

- Машины здесь гоняют, дети бегают!

- Очень часто у нас происходят аварии. Никаких знаков нет! - говорят жители.

Обращения в различные инстанции с просьбой привести детскую площадку в порядок не дали результата. Выяснилось, что она бесхозная.

С горки дети съезжают прямо на камни.

Конструкции держатся на честном слове.

- Недавно здесь сбили ребёнка, - рассказывают молодые мамы. – Дети часто выскакивают на дорогу за мячиком.

Ещё одна детская площадка, которая никому не принадлежит.

Подложка засыпана песком. Местами она вздулась.

- Всё это торчит, ограждения никакого, - показывают жители площадку на улице Маяковского, 62. – Здесь находится частный детский садик. Ребят выпускают гулять в специальных жилетках, чтобы их издалека было видно.

Столбы уличного освещения в микрорайоне отсутствуют. Утром и вечером люди передвигаются в кромешной тьме.

На Маяковского, 43, нет ни светофора, ни пешеходного перехода. Но именно здесь, по словам местных жителей, школьники переходят дорогу.

- Мы обращались с просьбой установить пешеходный переход, светофор. Нам ответили - не положено, – рассказывают активисты микрорайона «Солнечный». - Сколько ещё людей нужно сбить, чтобы здесь установили пешеходный переход?

Затем общественники направились в микрорайон «Тайфун».

Здесь ситуация намного лучше. Старые и опасные конструкции на детских площадках оперативно убирают. Правда, не всегда что-то ставят взамен. В итоге дети гуляют на огороженной территории... среди травы.

Грабцевское шоссе, 152. Хорошая детская площадка. Однако она установлена возле труб. Детвора нам рассказала, что гораздо интереснее лазить по трубам, чем качаться на качелях.

Заброшка в районе Грабцевского шоссе, 128а, беспокоит родителей. Днём здесь собираются подростки, по вечерам и ночам – местные алкоголики.

Громкая музыка звучит из недостороя.

- А где нам ещё собираться? – рассказали подростки. – На детской площадке не разрешают слушать музыку, говорят, что мы мешаем малышам. А мы ничего такого не делаем, просто слушаем музыку.

Общественники по каждому выявленному нарушению составят акт и отправят его на имя городского головы.

- Если в вашем районе есть места, представляющие опасность для детей, сообщите нам, - призывает руководитель ассоциации помощи детям «Безопасное детство» Людмила БАУЭР.