«Мечта маньяка»: во что превратился новый микрорайон

Микрорайон «Солнечный» в Калуге скандально прославился несколько лет назад, когда застройщик фактически заморозил стройку и не шёл на контакт с дольщиками. Чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание властей, калужане были вынуждены то дорогу перекрывать, то голодовку объявлять.
Но даже сейчас, после того, как дома сданы, люди не могут наслаждаться тихой спокойно жизнью в новеньком микрорайоне.
Они считают, что живут хуже, чем в хлеву, в прямом смысле слова - на помойке.
Много нареканий вызывает неблагоустроенная придомовая территория.
Строительный мусор уже несколько лет не вывозится.
Как утверждают жители, микрорайон «Солнечный» – это одна большая проблема и головная боль. Некачественно выполнены сети и коммуникации, нет отмостков у трансформаторных подстанций, канализационные колодцы торчат на метр от земли и не закрыты люками.
Придомовую территорию жители улицы Аллейной, 19 называют мечтой маньяка. Там можно легко затеряться в траве.
Или спрятаться на кладбище мусора.
Вместо обещанного детского сада – захламлённый пустырь.
Вместо парковки – болото. Здесь летом копошится ребятня.
До сих пор не все объекты переданы застройщиком в соответствующие ресурсоснабжающие организации.
Внутри микрорайона не сделана планировка: кругом пустырь с остатками железобетонных строительных конструкций.
Отсутствуют дороги между домами, пешеходные дорожки жители протаптывают сами.
Тротуарная плитка в буквальном смысле уходит из-под ног.
В её провалах растут томаты.
А этот провал в дороге на перекрёстке улиц Маяковского-Аллейной люди засыпают сами. В ход идут щебень, камень, кирпич, остатки строительных материалов. А иначе проехать будет невозможно.
А этот житель потратил свой выходной день, чтобы привести в порядок тротуарную плитку на Аллейной, 19.
Проблемы микрорайона обсудили в понедельник, 1 октября, на планёрке в гоурправе.
- Вопрос сложный, больше к застройщику, – считает депутат микрорайона Вадим ВИТЬКОВ.
- Сама ситуация понятная, что произошло – тоже, прокомментировал информацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Общими силами - с миру по нитке - достраивали дома. Застройщиком оставлен строительный городок, мусор. Он ссылается на своё финансовое положение, предбанкротную процедуру. Естественно, с ним работаем. Строительный городок он убрал и вывез два КамАЗа мусора, - прокомментировала ситуацию начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.
Витьков пояснил, что земля находится в аренде у застройщика, и на ней нельзя даже за счёт бюджета поставить детские площадки.
- Мы нашли два маленьких пятнышка и туда поставили площадку и парковку. Но это капля в море для такого микрорайона, - отметил депутат.
Детская площадка установлена под наклоном, ничем не огорожена. Дети то и дело выскакивают на дорогу.
Конструкции непрочные. Жители пытаются сами их ремонтировать.
Мамы боятся отпускать сюда гулять детей.
- Внимательно посмотрите, каким образом можно снять ограничения, если там застройщик банкрот, чтобы земля могла попасть в наши муниципальные и более высокого уровня программы. Надо посмотреть на месте, какие виды работ мы можем сделать быстро. Понятно, что к тем красивым решениям, которые были в проекте планировки, мы уже не придем, в связи с тем, что застройщик банкрот, но какие-то ключевые наболевшие точки мы там должны развязать, - подвёл итог разговору городской голова.
По словам местных жителей, в тот же день Разумовский посетил их микрорайон, но ни с кем из активистов не пообщался.
- Несколько раз мы пытались попасть к нему на приём! Безрезультатно! – жалуются калужане. – Хоть вы передайте ему от нас привет!
- С 2016 года мы пытаемся решить проблемы нашего микрорайона. В прошлом году написали более 2000 писем в прокуратуру и Следственный комитет. Но везде получаем только отписки.
О том, в каком состоянии находятся новенькие дома, читаете в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ и жители микрорайона.
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