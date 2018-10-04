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«Мечта маньяка»: во что превратился новый микрорайон

04.10.2018 10:53 15 2136 Елена Французова
«Мечта маньяка»: во что превратился новый микрорайон

Микрорайон «Солнечный» в Калуге скандально прославился несколько лет назад, когда застройщик фактически заморозил стройку и не шёл на контакт с дольщиками. Чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание властей, калужане были вынуждены то дорогу перекрывать, то голодовку объявлять.

Но даже сейчас, после того, как дома сданы, люди не могут наслаждаться тихой спокойно жизнью в новеньком микрорайоне.

Они считают, что живут хуже, чем в хлеву, в прямом смысле слова - на помойке.

Много нареканий вызывает неблагоустроенная придомовая территория.


Строительный мусор уже несколько лет не вывозится.

Как утверждают жители, микрорайон «Солнечный» – это одна большая проблема и головная боль. Некачественно выполнены сети и коммуникации, нет отмостков у трансформаторных подстанций, канализационные колодцы торчат на метр от земли и не закрыты люками.


Придомовую территорию жители улицы Аллейной, 19 называют мечтой маньяка. Там можно легко затеряться в траве.


Или спрятаться на кладбище мусора.


Вместо обещанного детского сада – захламлённый пустырь.


Вместо парковки – болото. Здесь летом копошится ребятня.

До сих пор не все объекты переданы застройщиком в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Внутри микрорайона не сделана планировка: кругом пустырь с остатками железобетонных строительных конструкций.  

Отсутствуют дороги между домами, пешеходные дорожки жители протаптывают сами.


Тротуарная плитка в буквальном смысле уходит из-под ног.


В её провалах растут томаты.


А этот провал в дороге на перекрёстке улиц Маяковского-Аллейной люди засыпают сами. В ход идут щебень, камень, кирпич, остатки строительных материалов. А иначе проехать будет невозможно.


А этот житель потратил свой выходной день, чтобы привести в порядок тротуарную плитку на Аллейной, 19.

Проблемы микрорайона обсудили в понедельник, 1 октября, на планёрке в гоурправе.  

- Вопрос сложный, больше к застройщику, – считает депутат микрорайона Вадим ВИТЬКОВ.  

- Сама ситуация понятная, что произошло – тоже, прокомментировал информацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Общими силами - с миру по нитке - достраивали дома. Застройщиком оставлен строительный городок, мусор. Он ссылается на своё финансовое положение, предбанкротную процедуру. Естественно, с ним работаем. Строительный городок он убрал и вывез два КамАЗа мусора, - прокомментировала ситуацию начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Юлия КОВТУН.

Витьков пояснил, что земля находится в аренде у застройщика, и на ней нельзя даже за счёт бюджета поставить детские площадки.

- Мы нашли два маленьких пятнышка и туда поставили площадку и парковку. Но это капля в море для такого микрорайона, - отметил депутат.


Детская площадка установлена под наклоном, ничем не огорожена. Дети то и дело выскакивают на дорогу.


Конструкции непрочные. Жители пытаются сами их ремонтировать.


Мамы боятся отпускать сюда гулять детей.

- Внимательно посмотрите, каким образом можно снять ограничения, если там застройщик банкрот, чтобы земля могла попасть в наши муниципальные и более высокого уровня программы. Надо посмотреть на месте, какие виды работ мы можем сделать быстро. Понятно, что к тем красивым решениям, которые были в проекте планировки, мы уже не придем, в связи с тем, что застройщик банкрот, но какие-то ключевые наболевшие точки мы там должны развязать, - подвёл итог разговору городской голова.

По словам местных жителей, в тот же день Разумовский посетил их микрорайон, но ни с кем из активистов не пообщался.

- Несколько раз мы пытались попасть к нему на приём! Безрезультатно! – жалуются калужане. – Хоть вы передайте ему от нас привет!

- С 2016 года мы пытаемся решить проблемы нашего микрорайона. В прошлом году написали более 2000 писем в прокуратуру и Следственный комитет. Но везде получаем только отписки.  

О том, в каком состоянии находятся новенькие дома, читаете в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток».

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ и жители микрорайона.

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Тэги: фоторепортаж жкх недвижимость районы
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