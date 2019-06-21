10-летний мальчик сломал позвоночник на детской площадке

21.06.2019 19:40 95

На детской площадке в Калуге 10-летний мальчик получил серьезную травму. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области 21 июня. Ребенок играл в одном из дворов по улице Баррикад. Забравшись на горку, он захотел облокотиться на опоры, коротые не позволяют упасть с высоты. Однако их просто не оказалось и мальчик упал вниз. С диагнозом «компрессионный перелом позвоночника» ребенок доставлен в больницу.

Следственный комитет сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о наказании виновных лиц.

Фото: pixnio.com