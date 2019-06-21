Главная > Новости > Одной строкой

10-летний мальчик сломал позвоночник на детской площадке

21.06.2019 19:40 0 95
10-летний мальчик сломал позвоночник на детской площадке

На детской площадке в Калуге 10-летний мальчик получил серьезную травму. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области 21 июня. Ребенок играл в одном из дворов по улице Баррикад. Забравшись на горку, он захотел облокотиться на опоры, коротые не позволяют упасть с высоты. Однако их просто не оказалось и мальчик упал вниз. С диагнозом «компрессионный перелом позвоночника» ребенок доставлен в больницу.

Следственный комитет сейчас выясняет обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о наказании виновных лиц.

Фото: pixnio.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: травма ребенок детская площадка
Ещё строки

«Втихаря» взял на работу мигрантов предприниматель из Калуги 21.06.2019 20:00

Надзиратель медынской исправительной колонии сам отправится под суд 21.06.2019 18:00

Посетители обворовали бармена в обнинской кальянной 21.06.2019 16:00

Две иномарки столкнулись в Калуге, есть пострадавшие 21.06.2019 15:04

Крышу сгоревшего дома пытались продать как цветмет 21.06.2019 14:30

Крупный канал сбыта синтетических наркотиков прекрыли калужские полицейские 21.06.2019 13:15

В Яченке, на Сероводородных и в Оке купаться нельзя 21.06.2019 12:00

Двойной штраф за заросшие земли заплатит житель Боровского района 21.06.2019 11:17

Легковушка въехала в «Пазик» в Калуге 21.06.2019 11:00

Засиженные мухами турецкие нектарины чуть не попали на калужские прилавки 21.06.2019 10:32

Народные новости
2036 0
pozor
1902 8
DX178
1047 3
Владимир Ивкин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией

ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области вырос до 16,5 млрд рублей

ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна FiatChryslerAutomobilesна льготных условиях

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Дилер Ауди Q7 в Киеве

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.