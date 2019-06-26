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О ремонте дорог: чиновников предложили расстрелять 1 сентября

26.06.2019 17:20 3 241 Сергей ПЕТРОВ, фото автора, Сергея КОНСТАНТИНОВА, ОНФ и из соцсетей
О ремонте дорог: чиновников предложили расстрелять 1 сентября

В начале этой неделе активисты федерального проекта «Карта убитых дорог» проинспектировали дороги в Калуге и выявили ряд недостатков. Об этом в «Народных новостях» сообщил наш читатель Активный Гражданин  и резко отозвался о городских чиновниках, ссылаясь при этом на статьи и видеосюжет от общественников-инспекторов.

Вброс: нестыковки и передёргивания

Ознакомившись с предоставленными нашим читателем материалами, мы обнаружили в них ряд нестыковок и откровенных передергиваний. К примеру, в статье, ссылку на которую дает наш читатель, утверждается, что чиновники отказались назваться и дать какие-либо комментарии, в то время как на видео прекрасно видно, как эти самые комментарии даёт главный специалист Управления городского хозяйства Калуги Ольга Тараканова.

 

Помимо этого, московские активисты ОНФ почему-то требовали ответа от мэра и администрации, хотя на фото и видеокадрах прекрасно видно - ямы и повреждения дорожного полотна находятся в зоне ответственности «Калугаобловодоканала» - в районе канализационных люков.

Мы связались с одним из участников того рейда с просьбой прояснить эту ситуацию, имеющую все признаки вброса.

- В рамках проекта ОНФ «Убитые дороги» ребята в течение двух дней объехали около 30 дорог. Было выявлено много недостатков. Основные претензии не к городским властям, а к водоканалу –  к проваленным люкам, - рассказал нашему изданию руководитель региональной общественной организации содействия автомобилистам «Дорожный патруль - Калуга 40» Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО. - При этом, стоит отметить, что в этом году нереальный масштаб проводимых дорожных работ. С одной стороны, нам - автомобилистам это очень нравится, с другой - мы видим разрытия водоканала, теплосети. Это, конечно, вызывает недовольство водителей.

Одновременно с тем на дорогах, отремонтированных в прошлые годы, и все еще находящихся на гарантии, зачастую начинает проседать грунт из-за утечек или работ, которые необходимо срочно провести сетевым организациям, прежде всего водоканалу.

Во всём виноват водоканал?

Увы, но проблема провалившихся люков остается для Калуги весьма актуальной. При этом многие участки, несущие угрозу никак не огорожены. Вот только несколько примеров.

 

Перекресток улиц Гагарина и Королева.

Ул. Воскресенская, 26

Ул. Чижевского 11

Ул. Знаменская, 18

Ул. Дорожная, 8

Переулок Труда.

Ул. Баррикад, 124

Как сообщают в городской управе со ссылкой на данные водоканала, асфальтовое покрытие вокруг люков будет восстановлено в ближайшие две недели по следующим адресам:

  • переулок Воскресенский, 26,
  • улица Знаменская, 18,
  • улица Дорожная, 8,
  • переулок Труда,
  • улица Спартака, 9,
  • улица Баррикад, 181.

На улице Чапаева в районе дома №38 вокруг колодца люк просел на 14 см, образовалась яма больше метра. «Калугаоблводоканал» по данному вопросу комментарии пока не предоставил, в то время как жалобы недовольных автомобилистов продолжают поступать.

По ул. Чижевского, 11 – 25 июня специалисты заменили плиту перекрытия и люк, в ближайшее время обещают восстановить и асфальтовое покрытие вокруг люка.

На улице Гагарина,13 в настоящий момент установлены ограждения вокруг провала. Работы по устранению самого провала будут проводить в одну из ночей на следующей неделе.

По улице Баррикад, 124 – 27 мая там заменили плиту перекрытия и люк.

Также в течение года планируется отремонтировать 400 колодцев.

Всего по данным горуправы,  этом году водоканал провел в Калуге 264 разрытия, из них 131 аварийное. При этом на 76-ти объектах работы еще идут.

- Специалисты водоканала проводят масштабные мероприятия по перекладке водопроводных и канализационных сетей в городе, - сообщает пресс-служба предприятия. - К сожалению, после таких работ происходит естественная просадка грунта. Специалисты следят и периодически подсыпают разрытия щебнем до уровня полотна дороги. После необходимого уплотнения грунта кладется асфальт.

Как мы рассказывали, в этом году в Калуге планируется привести в порядок большое число дорог.

- Такого массового ремонта не было никогда, - говорит о нынешнем  сезоне министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА.

Причем впервые в истории в городе дорожные работы синхронизированы с работами на сетях. То есть сначала меняются трубы и коммуникации, а уже потом в дело вступают дорожники.

Также в этом году в Калуге был поставлен своеобразный рекорд – реконструкции начались уже в мае. А в июне работы на ряде объектов уже почти завершена. И это при том, что в прошлые годы в мае проводился только ямочный ремонт, а в июне контракты только начинали расторговывать.

Наградить или расстрелять

Своё мнение по поводу ремонта дорог и публикаций общественников, высказал и депутат городской думы Владислав САХАРЧУК.

- Напомню, что в Калуге, к большому сожалению, начальник Управления городского хозяйства меняется в среднем через полтора года. Смена начальника - это всегда смена команды и подходов. В результате мы имеем то, что имеем - запущенное городское хозяйство, хронически недофинансированное. Денег не хватает, сети изношены, общественность лютует и норовит тебя съесть – кто будет в таких условиях выкладываться?

Может, хватит уже ругать всё и вся и взглянуть немного поглубже? Хватит устраивать холокост городского хозяйства ради хайпа, просмотров и срача в комментариях? Может, дадим людям наконец-то работать?

Предлагаю ввести мораторий на неконструктивную критику хотя бы до 1 сентября. И потом по итогам либо наградить чиновников, либо их, условно говоря, «расстрелять».

А вообще, на мой взгляд, команда Дмитрия Разумовского взяла очень неплохой темп. Ремонты пройдут, разрытия устранят, а хорошие дороги останутся.  Дайте городской команде хотя бы 3 спокойных года, не дёргайте их, не меняйте, и вы не узнаете Калуги, настолько она похорошеет.  

 


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото автора, Сергея КОНСТАНТИНОВА, ОНФ и из соцсетей
Тэги: блегоустройство ремонт дорог городской голова калуги разумовский сахарчук иванова павлюченко
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