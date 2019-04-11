Массовый ремонт дорог в Калуге: чего ждать этим летом

– Будет некачественно – ни копейки не получите. Но поддержка будет: делайте качественно, своевременно – всегда поможем, - городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ в среду, 10 апреля, на совещании в городской управе рассказал дорожникам из Липецка, которые начали самый масштабный за последние годы ремонт дорог в нашем городе, что им ещё нужно постараться, чтобы получить сотни бюджетных миллионов.

Привет от Акимова

До 1 сентября 2019 года в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в Калуге собираются отремонтировать 46,7 километра на 27 улицах. Деньги на это поступят из федерального бюджета. В этом году речь идёт примерно о 560 миллионах рублей. Приблизительно такая же сумма будет выделяться и в каждый из последующих пяти лет. Так что 27 улиц в этом году – это только начало.

- Цель этого проекта – создать удобную, комфортную городскую среду, сделать жизнь безопаснее, - пояснил на совещании городской голова. - И мы к этому проекту уже полностью подготовились. Были проведены конкурсные процедуры. Последние полгода проводилась работа по анализу, по оценке дорог с участием граждан, общественных организаций, экспертов. Мы готовы выходить на объекты. Более того, такая работа уже началась. Улица Тарутинская с 9 апреля уже фрезируется.

По словам Разумовского, без сложностей не обойтись. Так как работы нужно провести в сжатые сроки и на большой площади, ожидаются частые перекрытия дорог. Горожан призывают немного потерпеть ради будущего комфорта.

Интересно, что куратором национального проекта является заместитель председателя правительства Максим Акимов – бывший мэр Калуги.

Хозяйка накануне юбилея

В Калужской области руководит проектом министр дорожного хозяйства Ольга ИВАНОВА. Она также предупреждает, что во второй половине весны и летом пробок не избежать:

- Такого массового ремонта не было никогда. Да, возможны затруднения. Но это нужно понимать. Я думаю, что вместе мы должны справиться. До 1 сентября все 27 дорог [мы должны] сдать жителям.

Совещание 10 апреля продолжалось чуть более часа, и за это время министр несколько раз брала слово. Но в своих выступлениях она больше десятка раз успела произнести слово «качество». Она также напомнила дорожникам, что заплатят им только за хорошую работу:

- Контроль качества мы берем в министерстве на особый контроль. Поэтому все вопросы финансирования будут решаться только после прохождения 6-7 ступеней контроля.

Ольга Иванова рассказала, что национальный проект рассчитан на шесть лет. В этом году, помимо Калуги, работы в нашей области будут вестись и в Обнинске. Но основной упор делается на областной центр, так как до 650-летия города осталось всего два года.

- И как хорошая хозяйка готовиться встречать гостей, так и город должен быть красивым, - отметила Иванова. - Речь идет не только о замене верхнего слоя покрытия, как привыкли наши горожане. Речь идёт о комплексном благоустройстве каждой дороги, которая проходит по нашему городу. Речь идет не только о замене тротуаров и бордюров, но и о новых информационных табло, новых светофорах, новой современной разметке, новых остановках. Мы говорим о комплексе работ. Это национальный проект, и здесь особые требования к качеству выполняемых работ. То, что подрядчик из Липецка, не должно никого пугать. Они уже работали по такому национальному проекту.

Какие улицы выбрали первыми

Как мы уже рассказывали, список дорог для ремонта в этом году выбирали по нескольким критериям. Среди них – прохождение по улицам маршрутов общественного транспорта и школьных автобусов, высокая нагрузка и большое количество жалоб местных жителей.

Полностью список выглядит следующим образом:

Улица Начало участка Конец участка Общая протяженность, км. 1 Грабцевское шоссе ул. Константиновых д. 15 по Грабцевскому шоссе 7,4 ул. Жукова ул. Курсантов 2 ул. Гурьянова ж/д станция Азарово район Карачевского кладбища 2,3 3 ул. Ленина ул. Кутузова ул. Баррикад 2,8 ул. Карла Либкнехта ул. Товарная 4 ул. Тульская ул. Луначарского ул. Киевка 2,6 5 ул. Никитина ул.Луначарского д. 155 по ул. Никитина 3 6 ул. Глаголева Московская площадь Синие мосты 1,8 7 пер. Колхозный пер. Труда, на примыкании к ул.Рубежная, пер. 2-й Брусничный пер. Труда 0,7 8 ул. Плеханова ул. Пушкина ул. Труда 1,2 9 ул. Рылеева ул. Суворова ул. Труда 0,5 10 ул. Баженова пл. Старый Торг Каменный мост 0,3 11 ул. Академика Королева ул. Гагарина д. 2 по ул. Академика Королева 0,8 12 ул. Октябрьская ул. Суворова ул. Парижской Комунны 0,8 13 ул. Молодежная в д. Лихун Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» — обход города Калуги от М-3 «Украина» пер. 2-й Молодежный 1,4 14 ул. Пухова д.2 по ул.Пухова ул. Московская 1,2 15 ул. Прончищева съезд, ведущий на автомобильную развязку а/д Р132, ул. Литвиновская 2,1 16 ул. Ольговка ул. Прончищева д. 54 по ул. Ольговка 0,7 17 пер. Сельский ул. Литвиновская ул. Тарутинская 1,2 18 пер. Ольговский ул. Дружбы ул. Тарутинская 0,5 19 ул. Зеленая пер. Малинники ул. Зерновая 0,8 20 ул. Городенская ул. Ждамировская граница с Ферзиковским районом 0,6 21 ул. Пушкина Каменный мост ул. Академика Королева 0,4 22 ул. Марата ул. Кирова ул. Баженова 0,8 23 ул. Резванская Примыкание к Южному обходу владение (участок) 440 4,3 24 ул. Тарутинская ул. Радищева Ястребовская развязка 4,7 25 ул. Баррикад ул.Ленина ул. Плеханова 1,1 26 ул. Зерновая Грабцевское шоссе ул. Малинники 1,8 27 ул. Полевая ул.Советская ГНС 1

В рамках этой программы этим летом в Калуге должны появиться и новые остановки.

- К середине июня у нас стоит задача определить подрядчика по поставке остановочных павильонов, - рассказал первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. - Остановки будут современные, с Wi-Fi, с возможностью организации видеонаблюдения. По программе «Безопасные и качественные дороги» это будет 66 остановок. Современные мы планируем устанавливать в центре, на окраинах – обычные.

На основных магистралях, в центральной части города разметка будет наноситься термопластиком. Представители ГИБДД также попросили наносить разметку термопластиком в аварийных местах.

Ломая традиции

В рамках проекта БКАД в Калуге попытаются сломать недобрую традицию, которая преследует дороги по всей России: положили новый асфальт – жди сетевые организации, прежде всего «Водоканал», которые всё разроют, чтобы поменять трубы. Коммуникации теперь будут менять заранее, не дожидаясь, пока всё потечёт.

- Мы обошли все дороги, которые подлежат асфальтированию в этом году, - рассказал на совещании в горуправе представитель «Калугаоблводоканала». - Определились с объёмом перекладки сетей под этими дорогами. У нас получается примерно 15 километров сетей, замена колодцев, замена запорной арматуры. Самые серьезные работы у нас будут проходить на улицах Ленина, Никитина, Плеханова и Рылеева. Мы просим горожан отнестись с пониманием, потому что большинство работ будет сопровождаться перекрытием дорог. У нас будет задействовано пять бригад. Все материалы уже закуплены, запорная арматура будет австрийская – она хорошо себя зарекомендовала. 10 апреля мы уже зашли на Грабцевское шоссе, на этой неделе также [придём] на улицу Ленина, на следующей неделе планируем улицы Никитина и Марата. Плеханова, скорее всего, будет через неделю.

Превентивные работы запланировали также в «Калугатеплосети». Объёмы у этого предприятия в разы меньшие, чем у водоканала, но начнут они вместе – на Грабцевском шоссе.

Чаты и видео

- Со стороны заказчика ход работ будут контролировать 5 кураторов, - рассказал о деталях заместитель директора МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Михаил ОСИНЦЕВ. - Приемка работ будет проводиться комиссией в несколько этапов. Ежедневно будет работать штаб для решения всех текущих вопросов и своевременного планирования, создан чат в мессенджере для взаимодействия подрядчика с городской управой.

Дмитрий Разумовский в свою очередь подчеркнул важность общественного контроля. Следить за качеством выполнения работ может любой житель города. Со всех улиц, которые будут ремонтироваться, будет организована видеотрансляция. Вместе с графиком выполнения работ и фотоотчётами она будет доступна уже в конце этой недели на Геопортале Калужской области.

- Очень важно привлечение общественных организаций, - считает градоначальник. - Для нас чем больше стадий контроля будет, тем лучше. Естественно, в первую очередь нужны профессионалы, но и общественный контроль будет приветствоваться. С самого старта этого проекта Калуга взяла высокий темп. Так мы его и завершим – успешно, качественно и в намеченные сроки.