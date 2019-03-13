Чиновники рассказали, когда Калугу избавят от пыли

Калужане возмущаются грязью и пылью в городе. Уже в марте бывали дни, когда дул ветер и начинались чуть ли не песчаные бури.

Во вторник, 12 марта, на еженедельной планёрке в горуправе чиновники заверяли, что Калуга в ближайшее время преобразится. Для этого на улицы выйдет усиленный наряд дворников.

А вот пылесосы в борьбе с грязью пока использовать не будут, так как они работают с применением воды. Чиновники опасаются, если выпустить их на улицы в мороз, техника испортится.

Калужан попросили пока потерпеть пыль и грязь, а вот к 1 мая город будет убран.

Напомним, что к этой же дате должны привести в порядок и дороги.