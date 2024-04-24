В Калужской области построят еще одну сельскую спортивную площадку

В нынешнем году работы по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» запланированы в селе Госсортоучасток сельского поселения Спас-Загорье Малоярославецкого района.

В пошлом году такую же площадку создали в деревне Митинка.

- Площадка оборудована футбольным полем, разными игровыми зонами - волейбольной и баскетбольной, - рассказал 23 апреля министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов. - Здесь также можно играть в теннис. На создание этого объекта было выделено 2,6 миллиона рублей. Жители деревни теперь с удовольствием занимаются спортом на новой площадке!