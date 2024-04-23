В Калуге заработали фонтаны на Театральной площади

На днях включили и их, и фонтан на площади Победы.

В этом году в Калуге из-за теплой погоды фонтаны заработали непривычно рано. Уже в начале апреля первые включили на Старом Торге.

В ближайшие дни синоптики обещают в нашем регионе около +20 градусов.