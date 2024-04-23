В Калуге убрали забор вокруг сквера Мира

На днях его полностью демонтировали.

Как рассказали нам 23 апреля в городской управе, ограждение пришло в негодность. Новое на его место ставить не будут, останется только живая изгородь.

Напомним, ограждение вокруг сквера Мира появилось в Калуге в 2015 году.

- Это очень красивый забор, - комментировал тогда председатель комитета по благоустройству Сергей Возилкин. – Он не простой, а символичный. Голубь – символ мира на сквере Мира.

Новый старый вид сквера 23 апреля.

Так забор устанавливали в 2015 году.