Губернатор принял участие в посадке деревьев в Обнинске

Акция прошла в субботу, 20 апреля.

Владислав Шапша сажал деревья на площади возле Дома ученых, на бульваре Антоненко и у Белкинского парка.

Этой весной в наукограде собираются высадить 1000 деревьев.

- Обнинск всегда был зелёным городом, - подчеркнул Шапша. - Надо, чтобы он таким и оставался.