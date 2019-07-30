Цирк с котами, или Зачем с нами советуются понарошку

В июле нашу тихую провинциальную Калугу опять терзали страсти. Информационным поводом №1 стала городская скульптура «Кот учёный», которую городские власти выселили из-под дуба на «шарике» к главному корпусу КГУ. Известно об этом стало почти случайно, на пресс-конференции городского головы. Причины для «выселения» кота оказались совершенно чудесные: «там», т.е. на «шарике», котяру мало кто видит. Например, градоначальник за шесть лет так ни разу и не навестил его.

Само по себе это событие незначительное. Возможно, никто и не заметил бы его, если бы городским властям не пришло в голову сыграть с калужанами в очередной раз в игру под названием «Демократия». Жителям Калуги предложили проголосовать на «Активном калужанине» за или против установки скульптуры на новом месте.

Желающих волеизъявиться набралось целых 144 человека. Большинство – чуть больше 60% – проголосовали за перенос. Смешно, конечно, учитывая количество участников опроса. Мои коллеги запустили голосовалку о переносе скульптуры на нашем сайте kp40.ru. Я сделала то же самое в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук». И тут начался цирк с конями – точнее, с котами. В группу стало ломиться большое количество новых людей. Причём у многих из них аккаунты оказались наисвежайшими. И все эти вновь прибывшие товарищи отдавали голоса за вариант: «Перенести скульптуру к зданию КГУ». Такое же «шоу» творилось и на нашем сайте.

Впрочем, самое интересное даже не это, а то, что постамент для «Кота учёного» появился возле здания университета в 20-х числах июля, задолго до окончания официального голосования на «Активном калужанине». Это лишний раз доказывает, что решение о переносе скульптуры приняли заранее, а опрос стал просто ширмой.

Повторюсь, весь этот сюжет сам по себе незначительный. Но наглядный, потому что отлично иллюстрирует настоящее отношение чиновников к мнению калужан. Им настолько на него наплевать, что они даже не посчитали нужным отработать эту историю красиво. «Всё равно будет так, как решили мы».

Информационный повод №2 эту мысль подтверждает. 10 июля стало известно об очередной гениальной задумке наших креативных чиновников: превратить скверик напротив горуправы на Ленина, 93, в цветущий парк. Да-да, вы не ослышались. Этот клочок земли начальник Управления горхозяйства позиционирует именно как парк.

С одной стороны, ничего плохого в благоустройстве этой территории вроде нет. Смущают три вещи. Во-первых, стоимость работ – 11 млн. рублей. Жирновато, учитывая скромную площадь «парка».

Во-вторых, почему именно этот сквер? В интернет-дискуссиях калужане, многие из которых являются не последними людьми в городе, говорили, что реализовывать подобные благоустроительные проекты следует там, где ходят люди. Много людей.

В-третьих, удивляет, что эта идея возникла вдруг. Хотя, как выяснилось позднее, она зрела в недрах горуправы аж полгода. Но отчего-то господа чиновники не посчитали нужным обсудить её с калужанами.

Информационный повод №3 – улица Театральная, которую власти Калуги задумали сделать целиком пешеходной. Некое подобие общественного обсуждения этого проекта всё же было. Многие участники дискуссии сошлись во мнении: прежде чем делать резкие движения, нужно провести комплексное исследование улицы. И городской голова пообещал, что такая работа будет проведена.

Но, судя по тому, что происходило на улице Театральной на прошлой неделе, есть сильные сомнения в том, что исследование проведут. В Калуге в принципе не принято что-то исследовать и тщательно просчитывать. Результат нужен быстрый. Работа строится по принципу: что нам стоит сквер построить? А что с ним делать дальше, разберёмся как-нибудь потом.

А ещё в июне некоторое количество калужан (очень незначительное) энергично дискутировало на тему благоустройства набережной. В течение часа народ обсуждал, в каком месте лучше строить канатную дорогу и стоит ли разбивать там парк молодожёнов.

Я потом размышляла, для чего нужно было это представление, ведь сейчас нет ни проекта набережной, ни средств на его реализацию (и непонятно, когда появятся). К тому же в городе есть более важные объекты: например, тот же «купол» рынка, который по никому неведомой логике решили превратить в детский театр. Почему нашим мнением о его судьбе никто не интересуется?

Ответ прост, как дважды – два: с нами советуются понарошку. Сюжет с «Котом учёным» в этом смысле показателен. Движуха нужна исключительно для создания иллюзии открытости и доступности власти. Нынче это в тренде. И удобнее отрабатывать этот тренд на примере проектов, которые будут реализованы не сейчас, а когда-нибудь. Потом. Или никогда.

И знаете, что меня огорчает в этих историях больше всего? То, что они происходят сейчас. Если бы года полтора-два назад, я бы, наверное, почти не удивилась. Но в прошлом году появилась надежда, что в Калуге всё может стать по-другому. Этим летом от неё почти ничего не осталось.

Да, и ещё. Раз уж в городе снова наметилась тенденция двигать «невидимые» объекты, предлагаю переместить куда-нибудь поцентрее несчастного факелоносца. А то возле Дворца спорта его тоже не особо видно. И новый рынок давайте передвинем из промзоны куда-нибудь туда, где всё-таки ходят люди. Мне до Грабцевского шоссе добираться совсем не удобно. И не мне одной, кстати.