«Королева спорта» приносит Калуге по два миллиона в день

13.09.2018 16:46 1157

Оказывается, столица нашего региона — рекорд­смен по спортивному гостеприимству. Вы удивлены? А вот в легкоатлетической федерации России этот факт подтвердили.

Спортиндустрия

Рекорд был установлен этим летом во время проведения юношеского Первенства страны, в котором одновременно участвовали 1056 спортсменов (без учёта тренеров и судей). Из 73 регионов! По самым скромным подсчётам эти гости нашей областной столицы за три дня потратили на проживание, питание, транспорт, экскурсии, покупку сувениров и прочее 5–6 миллионов рублей. Годом ранее Калуге также доверили провести Первенство России среди юниоров. И принимающая сторона справилась со своими обязанностями на «отлично»!

Практически все приезжающие к нам спортивные легкоатлетические делегации отмечают прекрасную организацию стартов и тёплый приём. Больше всего добрых отзывов — об устройстве стадиона «Юность» и уникальной разминочной зоне, которая располагается прямо за трибунами на 2000 посадочных мест. Это чрезвычайно удобно для спортсменов, готовящихся выйти на беговые дорожки и в прыжковые сектора. Практически всех устраивает и транспортная доступность легкоатлетичес­кого стадиона нашей областной столицы (в некоторых крупных городах спортсмены тратят по несколько часов, чтобы добраться от гостиницы или спортивной базы до места соревнований), и близость к Москве.

Почему лёгкая атлетика?

Да ведь это же самый медалеёмкий олимпийский вид спорта! На Олимпиаде в Рио в легкоатлетической программе было разыграно 47 комплектов наград.

Калуга со времён Московской Олимпиады имеет в лёгкой атлетике славные традиции. Тогда, в 1980-м, калужанин Михаил Линге стал олимпийским чемпионом в эстафете 4х400 метров. Вадим Иванов — прыгун в длину, воспитанник СШОР «Темп» стал членом сборной СССР на Олимпиаде в Барселоне. Олеся Зыкина — четырёхкратная чемпионка мира в помещениях, бронзовый призёр Олимпиады в Сиднее и серебряная медалистка Афин в эстафете 4х400 метров. Юлия Табакова — ныне заместитель директора детско-юношеской адаптивной спортивной школы Калужской области — вице-чемпионка тех же Афин в эстафете 4х100 метров. Илдар Миншин представлял Калугу в олимпийской сборной страны в Пекине в 2008-м…

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В ноябре 2009 года принимать первую очередь реконструкции стадиона «Юность» (укладку уникального трёхслойного покрытия немецкой компании «Политан») в Калугу приезжал президент ВФЛА Валентин Балахничёв. В разговоре с губернатором Анатолием Артамоновым он подтвердил намерение сделать Калугу базовым центром подготовки многоборцев.

То есть в беге на 100, 400, 1500, 110 м с/б, в прыжках с шестом, в длину, в высоту, в толкании ядра, метании копья и диска у мужчин, а также в семиборье у женщин — в беге на 100 м с/б, 200 и 800 м, прыжках в длину и в высоту, метании копья, толкании ядра мы уже сегодня имели бы мастеров мирового класса. Не срослось!

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Покровы рвутся

Однако вскоре мы можем на время лишиться этой жемчужины — легкоатлетического стадиона «Юность», который на сегодняшний день является по сути единственным для проведения соревнований уровня выше областных. Дело в том, что уникальное немецкое покрытие беговых дорожек практически отслужило свой срок (восемь лет) и требует капитального ремонта. Уже в этом сезоне его пришлось срочно латать. Продержится оно ещё год-два от силы.

На время ремонтных работ по замене 7800 кв./м покрытия (стоимость работ в нынешних ценах — около 40 миллионов рублей) легкоатлетов мог бы «приютить» стадион в Анненках. Но его готовили чисто для футбольных целей, практически не заботясь о соблюдении стандартов на беговых дорожках, ограничившись укладкой обычной резины. Достаточно сказать, что тренировавшиеся там спортсмены прыжковую яму кроме как «гробницей» и не называют.

Манеж — в конюшне!

Есть ещё там же, в Анненках, и легкоатлетический манеж — «палочка-выручалочка» для занятий в межсезонье. Но стрелковый тир (бывшая конюшня), переоборудованный для занятий лёгкой атлетикой, может удовлетворять потребности начинающих спортсменов. А вот показывать результаты выше первого разряда на узких беговых дорожках СШОР «Многоборец» с крутыми виражами могут только смельчаки с опасностью получить тяжелейшую травму и закончить на этом спортивную карьеру. Сотрудники «Многоборца» сделали немало для проведения на их базе даже чемпионатов России по полиатлону: привели помещение в порядок, установили новое световое оборудование, заменили покрытие, но здесь нет зрительского сектора и нет… естественного освещения. А значит, для проведения легкоатлетических зимних соревнований выше областного уровня этот манеж непригоден.

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В январе 2019 исполнится 40 лет со дня проведения первых городских легкоатлетических соревнований в манеже в Анненках. Тогда здесь положили коврики и провели Первенство города. В помещении было при этом три градуса мороза, но легкоатлеты ликовали, потому что на улице было минус 20.

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Не прошло и полвека…

Калуге как воздух нужен новый современный легкоатлетический манеж! Практически во всех без исключения соседних областных центрах он имеется (а порой и не один!) и является местом притяжения для других игровых видов спорта, единоборств и даже эстрадных выступлений.

— Впервые вопрос о строи­тельстве легкоатлетического манежа был поднят в 1971 году, — рассказывает председатель областной легкоатлетической федерации Сергей ПЕТКЕВИЧ, начавший трудовую карьеру в качестве тренера по лёгкой атлетике в Калуге в 1977-м. — Почему так уверенно об этом говорю? Когда работал директором спортшколы «Юность», видел проектную документацию. Легкоатлетический манеж с четырьмя полноценными 200-метровыми беговыми дорожками должны были построить в 1975 году на месте нынешнего восьмиподъездного дома, что на улице Спортивной,3…

Вновь вопрос о строительстве манежа возник в 90-х годах прошлого века, когда были несомненные успехи наших легкоатлетов на международной арене. Сами понимаете, климат не позволяет заниматься круглый год. Уже в октябре легкоатлетам необходимо в наших условиях переходить под крышу. В связи с этим все наши ведущие спортсмены были вынуждены проводить предсезонные сборы в других регионах. С октября и, считайте, по апрель.

Последний раз, когда речь зашла о строительстве легкоатлетического манежа, стал 2014 год. Строительство планировалось в Анненках. Манеж должен был располагаться на участке выделенной земли: от ныне существующего спортзала до стадиона. Уже был проект. Мы его обсуждали. С областным минфином была оговорена сумма вложений — не более 500 миллионов рублей. И мы попытались вместить все наши пожелания в эту сумму, чтобы получить современный спортивный тренировочно-соревновательный объект. Часть средств должна была прийти из российского министерства спорта. Манеж должен был войти в федеральную программу. Но, к сожалению, кризис 2015–2016 годов не позволил нам этого сделать… И вновь возникла пауза. Когда она закончится, честно говоря, я не знаю…»

Мечтать не вредно!

Скорее всего, до завершения строительства Дворца спорта в Калуге (31 декабря 2020 года), который обойдётся казне в 3,849 миллиарда рублей (по контракту), что почти в восемь раз дороже строительства легкоатлетического манежа, на него «денег нет». А значит, речь об этом может зайти лишь в 2021 году — спустя ровно полвека после первого проекта и упоминания.

В ходе разговора мы обсуждали и возможное расположение легкоатлетического манежа в сквере имени космонавта Волкова, и доведение до ума стадиона с открытием легкоатлетической секции СШОР «Труд» на улице Подгорной, возведённый методом «народной стройки». И перспективы строительства универсального спортивного зала с гостиницей, что предусматривалось третьим этапом реконструкции стадиона «Юность» (2013 год, 140 миллионов рублей) и позволило бы открыть в СШОР свой спортивный интернат…

Готовимся к новым стартам

Конечно, говорили и об актуальных проблемах, целях и задачах на ближайший год. В планах нашей федерации — заявки на проведение двух соревнований российского масштаба: молодёжного или юниорского Первенства и соревнования на призы заслуженного мастера спорта Юлии Табаковой. Они проводятся вот уже семь лет и станут со следующего сезона всероссийскими. Одобрены будут эти заявки или отклонены, станет известно в ноябре на расширенном заседании федерации лёгкой атлетики России, куда приглашён и Сергей Петкевич.

Побывали мы с фотокоррес­­пондентом «КП» и в самой «Юности», где сегодня активно идёт запись в различные секции малышей — будущих мастеров спорта, красы и гордости России.

И ещё одна немаловажная информация. По итогам прошедшего легкоатлетического сезона, скорее всего, членами сборной России станут пятеро калужан, а значит, за кого-то из них мы сможем поболеть уже в 2020 году в олимпийском Токио.

Разминочная зона за трибунами легкоатлетической чаши приводит приезжих спортсменов в полный восторг.

Такой задумывалась реконструкция стадиона «Юность» в 2009 году — макет до сих пор выставлен в фойе спортшколы.

В легкоатлетическом манеже в Анненках проходят соревнования в межсезонье.

В сентябре прошлого года более 500 калужских семей на стадионе «Юность» приняли участие в агитационном забеге «Дистанция доверия».

Трибуны строили зимой.

Калужанка Олеся Зыкина — вице-чемпионка Олимпиады в Афинах.

Автор: Олег НОВИКОВ.

Фото: Денис НОВИКОВ, Антон ЗАБРОДСКИЙ, Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 12.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.