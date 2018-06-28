Два футболиста пополнили состав «Калуги»

Как мы уже рассказывали, в футбольном клубе Калуга недавно сменился главный тренер. Команду возглавил Константин Дзуцев. А в четверг, 28 июня, стало известно о приходе в стан калужан двух футболистов - 28-летнего нападающего Алексея ДОМШИНСКОГО (на фото слева) и 30-летнего защитника Андрея ИВОЛГИНА (на фото справа).

Домшинский перешел к нам из ФК «Сызрань-2003». Также в карьере форварда значатся выступления за саратовский «Сокол» в ФНЛ, клубы второго дивизиона «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Дружба» (Майкоп) и «Торпедо» (Армавир).

Андрей Волгин приехал в Калугу вслед за тренером из ФК «Чита». Также в карьере футболиста игра за клубы «Металлург-Кузбасс» (в том числе в ФНЛ), «Новокузнецк», «Металлург» (Новокузнецк), «Тюмень» и «КУЗБАСС».