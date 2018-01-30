Олимпиада без Юраковой: калужскую конькобежку 24 раза проверяли на допинг

30.01.2018 09:53 1460

Как мы рассказывали, на Олимпиаде в Южной Корее, которая стартует 9 февраля, Калужскую область представит лишь один спортсмен – горнолыжник Александр Андриенко.

Конькобежка Анна Юракова, которая также выполнила нормативы для попадания на Олимпиаду, не была допущена на соревнования решением Международного олимпийского комитета.

Анна прокомментировала произошедшее.

- Приглашения получили лишь 169 российских спортсменов. Лично я в этот список везунчиков не попала! Что могу сказать, это очень неприятно, больно, обидно! Я не кричу, что 100% завоевала бы медаль. Но поверьте, было приложено много сил, как физических, так и эмоциональных! Сейчас нужно время, чтобы все это переварить и осознать! Решить, что делать дальше и где искать мотивацию.

Как оказалось, ни чистых допинговых проб, ни нормативов недостаточно, чтобы оказаться в списке участников Олимпиады.

- Все критерии для попадания на Олимпийские игры я выполнила. Оставалось лишь получить само приглашение. Я верила, что получу его, ведь проблем с допингом не имела никогда! В этом сезоне ко мне 24 раза приезжали за 3,5 месяца (брать пробу на допинг. – Прим. автора)! – рассказала Анна. - Ни я, ни другие неприглашенные спортсмены в итоге не знаем причины нашего недопуска.

При этом Анна будет поддерживать российских спортсменов, которые будут вынуждены выступать под нейтральным флагом.

- Ребятам хочу пожелать силы духа, терпения и желания соревноваться!

Сейчас Анна готовимся к альтернативным соревнованиям, которые пройдут в конце февраля в России.