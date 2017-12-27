Калужанка готовится выступить на Олимпиаде в Корее

Калужская конькобежка Анна ЮРАКОВА претендует на попадание на Олимпиаду в Корее.
Спортсменка из Калуги на чемпионате России заняла первое место в забеге на 5000 метров и второе место в забеге на 3000 метров и выполнила все требования для попадания на главные старты четырёхлетия. Однако теперь необходимо дождаться решения Международного олимпийского комитета о допуске Юраковой на соревнования под нейтральным флагом. Списки атлетов, претендующих выступить в Пхёнчхане, Олимпийский комитет России направил для согласования на минувшей неделе.
Напомним, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году калужанка заняла 9 место на дистанции 5000 метров.
|
«Самое сложное в сдаче норм ГТО – медицинская справка» 22.12.2017 11:44
В ледяную воду с головой: калужские моржи откроют сезон 22.12.2017 10:21
Дворец спорта в Калуге обещают построить в течение 2-3 лет 22.12.2017 09:31
Калужские власти заявили о строительстве аквапарка в сквере Волкова 21.12.2017 16:38
Вот и всё: стадион «Центральный» начали сносить 21.12.2017 15:40
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: