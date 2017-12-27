Калужанка готовится выступить на Олимпиаде в Корее

Калужская конькобежка Анна ЮРАКОВА претендует на попадание на Олимпиаду в Корее.

Спортсменка из Калуги на чемпионате России заняла первое место в забеге на 5000 метров и второе место в забеге на 3000 метров и выполнила все требования для попадания на главные старты четырёхлетия. Однако теперь необходимо дождаться решения Международного олимпийского комитета о допуске Юраковой на соревнования под нейтральным флагом. Списки атлетов, претендующих выступить в Пхёнчхане, Олимпийский комитет России направил для согласования на минувшей неделе.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году калужанка заняла 9 место на дистанции 5000 метров.