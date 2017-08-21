«Калуга» сыграла вничью с «Рязанью»

В очередном туре второго дивизиона Первенства России «Калуга» принимала в гостях «Рязань». Матч получился напряжённым и завершился боевой ничьёй.

Сначала, на 29 минуте, в счёте повели гости. Александр Скляров получил мяч на линии штрафной и точным ударом в угол открыл счёт. Однако праздновали победу рязанцы всего пять минут. Капитан нашей команды Юрий Дубровин сравнял счёт мощным и точным ударом издалека – на подступах к штрафной.

После пяти туров «Калуга» занимает вторую строчку турнирной таблицы. Первым идёт «Арарат», а замыкает тройку лидеров «Рязань».

Статистика матча

Голы: Дубровин, 34 — Скляров, 29.

Составы:

«Калуга» : Отмахов, Новиков, Кисенков, Кулешов, Лозенков, Дубровин, Родин, Бурдыкин (Щербаков, 60), Оганесян, Семин (Лукша, 71), Есин (Баранов, 40).

: Отмахов, Новиков, Кисенков, Кулешов, Лозенков, Дубровин, Родин, Бурдыкин (Щербаков, 60), Оганесян, Семин (Лукша, 71), Есин (Баранов, 40). «Рязань»: Правкин, Елисеев (Гришин, 75), Ваганов, Ващенко, Шахназаров (Корольков, 53), Кулешов Ю., Скляров, Маричев (Гамзатов, 82), Лабзин, Мещеряков (Сапельников, 63), Зайцев (Митин, 87).

Предупреждены: Лукша, 80 (грубая игра) — Зайцев, 63 (неспортивное поведение).

Судьи: Д. Смирнов (Москва), С. Каруненко (Воронеж), Е. Карасев (Псков).

Инспектор: В.Н. Батраков (Москва).