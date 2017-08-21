«Калуга» сыграла вничью с «Рязанью»

В очередном туре второго дивизиона Первенства России «Калуга» принимала в гостях «Рязань». Матч получился напряжённым и завершился боевой ничьёй.
Сначала, на 29 минуте, в счёте повели гости. Александр Скляров получил мяч на линии штрафной и точным ударом в угол открыл счёт. Однако праздновали победу рязанцы всего пять минут. Капитан нашей команды Юрий Дубровин сравнял счёт мощным и точным ударом издалека – на подступах к штрафной.
После пяти туров «Калуга» занимает вторую строчку турнирной таблицы. Первым идёт «Арарат», а замыкает тройку лидеров «Рязань».
Статистика матча
Голы: Дубровин, 34 — Скляров, 29.
Составы:
Предупреждены: Лукша, 80 (грубая игра) — Зайцев, 63 (неспортивное поведение).
Судьи: Д. Смирнов (Москва), С. Каруненко (Воронеж), Е. Карасев (Псков).
Инспектор: В.Н. Батраков (Москва).
|Клуб
|Игры
|Очки
|В
|Н
|П
|Мячи
|Количество зрителей
|Общее
|Среднее (дом)
|Среднее (выезд)
|1
|"Арарат"
Москва
|5
|13
|4
|1
|0
|12-4
|21100
|600
|6633
|2
|"Калуга"
Калуга
|5
|11
|3
|2
|0
|10-3
|4600
|967
|850
|3
|"Рязань"
Рязань
|5
|10
|3
|1
|1
|9-5
|3030
|625
|593
|4
|"Металлург"
Липецк
|5
|10
|3
|1
|1
|8-5
|3530
|427
|1125
|5
|"Строгино"
Москва
|4
|9
|3
|0
|1
|6-4
|2100
|450
|600
|6
|"Сатурн"
Раменское
|5
|9
|3
|0
|2
|6-6
|8600
|2400
|700
|7
|"Торпедо Москва"
Москва
|5
|8
|2
|2
|1
|6-4
|7800
|625
|2183
|8
|"Энергомаш"
Белгород
|5
|5
|1
|2
|2
|5-6
|19000
|5467
|1300
|9
|"Сокол"
Саратов
|5
|5
|1
|2
|2
|5-6
|6630
|1460
|1125
|10
|"Динамо-Брянск"
Брянск
|4
|3
|1
|0
|3
|5-6
|5400
|1900
|800
|11
|"Ротор-Волгоград-2"
Волгоград
|5
|3
|1
|0
|4
|5-9
|3500
|500
|833
|12
|"Химик"
Новомосковск
|5
|3
|1
|0
|4
|3-8
|3800
|950
|633
|13
|"Зенит"
Пенза
|5
|3
|1
|0
|4
|3-13
|4700
|850
|1000
|14
|"Зоркий"
Красногорск
|5
|3
|0
|3
|2
|4-8
|11530
|2500
|2015
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