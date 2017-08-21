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«Калуга» сыграла вничью с «Рязанью»

21.08.2017 08:39 1 345 Сергей ПЕТРОВ

В очередном туре второго дивизиона Первенства России «Калуга» принимала в гостях «Рязань». Матч получился напряжённым и завершился боевой ничьёй.

Сначала, на 29 минуте, в счёте повели гости. Александр Скляров получил мяч на линии штрафной и точным ударом в угол открыл счёт. Однако праздновали победу рязанцы всего пять минут. Капитан нашей команды Юрий Дубровин сравнял счёт мощным и точным ударом издалека – на подступах к штрафной.

После пяти туров «Калуга» занимает вторую строчку турнирной таблицы. Первым идёт «Арарат», а замыкает тройку лидеров «Рязань».

 Статистика матча 

Голы: Дубровин, 34 — Скляров, 29.

Составы:

  • «Калуга»: Отмахов, Новиков, Кисенков, Кулешов, Лозенков, Дубровин, Родин, Бурдыкин (Щербаков, 60), Оганесян, Семин (Лукша, 71), Есин (Баранов, 40).
  • «Рязань»: Правкин, Елисеев (Гришин, 75), Ваганов, Ващенко, Шахназаров (Корольков, 53), Кулешов Ю., Скляров, Маричев (Гамзатов, 82), Лабзин, Мещеряков (Сапельников, 63), Зайцев (Митин, 87).

Предупреждены: Лукша, 80 (грубая игра) — Зайцев, 63 (неспортивное поведение).

Судьи: Д. Смирнов (Москва), С. Каруненко (Воронеж), Е. Карасев (Псков).

Инспектор: В.Н. Батраков (Москва).

  Клуб Игры Очки В Н П Мячи Количество зрителей
Общее Среднее (дом) Среднее (выезд)
1 "Арарат"
Москва		 5 13 4 1 0 12-4 21100 600 6633
2 "Калуга"
Калуга		 5 11 3 2 0 10-3 4600 967 850
3 "Рязань"
Рязань		 5 10 3 1 1 9-5 3030 625 593
4 "Металлург"
Липецк		 5 10 3 1 1 8-5 3530 427 1125
5 "Строгино"
Москва		 4 9 3 0 1 6-4 2100 450 600
6 "Сатурн"
Раменское		 5 9 3 0 2 6-6 8600 2400 700
7 "Торпедо Москва"
Москва		 5 8 2 2 1 6-4 7800 625 2183
8 "Энергомаш"
Белгород		 5 5 1 2 2 5-6 19000 5467 1300
9 "Сокол"
Саратов		 5 5 1 2 2 5-6 6630 1460 1125
10 "Динамо-Брянск"
Брянск		 4 3 1 0 3 5-6 5400 1900 800
11 "Ротор-Волгоград-2"
Волгоград		 5 3 1 0 4 5-9 3500 500 833
12 "Химик"
Новомосковск		 5 3 1 0 4 3-8 3800 950 633
13 "Зенит"
Пенза		 5 3 1 0 4 3-13 4700 850 1000
14 "Зоркий"
Красногорск		 5 3 0 3 2 4-8 11530 2500 2015


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Тэги: спорт футбол фк калуга

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