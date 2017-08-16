0:3 - Дворец спорта проигрывает с разгромным счётом

Всё идет к тому, что электронный аукцион по поиску подрядной организации для строительства Дворца спорта на месте стадиона "Центральный", запланированный на 21 августа, будет признан несостоявшимся. 15 августа завершился приём заявок от участников торгов, но их опять не поступило.
По информации, опубликованной на сайте госзакупок, ни одна строительная компания не пожелала строить объект за 3 млрд. 764 млн. рублей - такова была максимальная стоимость контракта.
Напомним: эта попытка найти подрядчика для Дворца спорта стала третьей. Предыдущая была предпринята чуть больше месяца назад. Торги планировалось провести 14 июля, однако они признаны несостоявшимися по той же причине, что и сейчас - из-за отсутствия заявок. Первый аукцион также не состоялся из-за этого.
Проект Дворца спорта был разработан ещё в 2014 году. Его строительство собирались начать в 2015-м и завершить к 2018 году. Стоимость работ на тот момент оценивалась в 4,6 млрд. рублей. Дворец спорта на месте "Центрального" должен был стать подарком Калуге к её 650-летию.
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