Попытка № 3: для Дворца спорта снова ищут подрядчика

Министерство конкурентной политики Калужской области вновь разместило на сайте госзакупок конкурсную документацию об электронном аукционе по поиску подрядчика для строительства Дворца спорта в Калуге.

Напомним, это уже третья попытка найти желающих строить данный объект. Причём предыдущая была предпринята меньше месяца назад. Торги были запланированы на 14 июля, однако они признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По той же причине не удалось провести и первый аукцион.

В этот раз заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 15 августа. Торги запланированы на 21-е число. Начальная стоимость контракта осталась прежней – 3 млрд. 764 млн. рублей. Он рассчитан на два года.

За это время строительная организация должна возвести спортивный объект, состоящий из трёх разноэтажных блоков: ледовой арены, водного комплекса и гостиницей для спортсменов в 15 этажей. Эта часть Дворца является высотной доминантой комплекса.

Как сказано в конкурсной документации, главный вход во Дворец спорта находится со стороны небольшой площади, распложенной на пересечении улиц Ленина и Баррикад. К ней примыкают остановка общественного транспорта и – в перспективе – подземный пешеходный переход.

«Главный вход в комплекс осуществляется в пешеходное пространство, внутренний пешеходный бульвар-рекреацию, которое и является своеобразной буферной зоной перед входами в каждый из функциональных блоков, - говорится в описании проекта. – Пешеходное пространство проходит через весь комплекс Дворца, перекрыто и может использоваться как рекреация для посетителей и зрителей комплекса, так и для проведения культурно развлекательных и иных мероприятий. Пешеходное пространство, отделённое от основных улиц, позволяет создать ощущение «микромира», предназначенное только для людей, своеобразный тихий пешеходный «бульвар» в центре современного города».

Водный комплекс представляет собой здание различной этажности (4-5 этажей) прямоугольной и круглой формы. Он объединяет зону бассейнов, спортивные залы, административно-бытовые и вспомогательные помещения.

В здании гостиницы предусмотрены спортивное кафе на 250 человек, конференц-зал, комнаты отдыха для спортсменов, в том числе для людей с ограниченными возможностями. На 15-м этаже, помимо технических помещений, находится смотровая площадка.

Напомним: проект Дворца спорта был разработан ещё в 2014 году. Его строительство планировали начать в 2015-м и завершить к 2018 году. Стоимость работ на тот момент оценивалась в 4,6 млрд. рублей. Объект должен был стать подарком Калуге к её 650-летию.