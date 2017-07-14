Главная > Новости > Общество

Желающих строить Дворец спорта снова не нашлось

14.07.2017 16:27 5 823 Оксана КОЛОСОВА
Желающих строить Дворец спорта снова не нашлось

В пятницу, 14 июля, должен был состояться электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства Дворца спорта в Калуге. Начальная стоимость контракта составила 3 млрд. 764 млн. рублей. Итоги торгов планировали подвести 17 июля, однако сегодня стало известно, что электронный аукцион признан несостоявшимся. Причина – по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной.

Проект Дворца спорта был разработан ещё в 2014 году. Его строительство планировали начать ещё в 2015-м и завершить к 2018 году. Стоимость работ на тот момент оценивалась в 4,6 млрд. рублей. Объект должен был стать подарком Калуге к её 650-летию.

- Мы пытались выставить его на торги. Не скрою, что мы настаивали перед проектировщиками, чтобы цена была как можно более низкой, но перестарались – строительные компании строить за эту цену не хотят, - сказал по этому поводу губернатор Анатолий АРТАМОНОВ на пресс-конференции 28 апреля. – Уже перебрали, наверное, как минимум с десяток самых известных. Сейчас мы уточняемся, всё-таки эту работу продолжаем. Может быть, кто-то будет строить за эту цену. Это 4,6 млрд. рублей с оборудованием. Сумма большая, но для такой стройки, оказывается, недостаточная, так как объект действительно очень серьёзный. Параллельно хотим отдать его на повторную экспертизу, потому что прошло уже три года, если не больше. За это время и цены поменялись. Денег из федерального бюджета на эту стройку не выделено. Но даже если и не выделят, мы его построим. Найдём деньги.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество анатолий артамонов

Еще новости из рубрики «Общество»

Останки 195 солдат нашли в Калужской области 14.07.2017 10:11

Лучших калужских лесорубов отправят в Карелию 14.07.2017 09:42

Помидоры и яблоки уничтожили в Калуге 13.07.2017 11:27

Калужанка добилась выплаты маткапитала после смерти сына 13.07.2017 08:40

Калужан предупредили об отключении радио и ТВ 12.07.2017 12:20

13.07.2017 14:06 1517 13
13.07.2017 13:36 1040 2
13.07.2017 12:42 933 31
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 16 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 20 июля, 18:00
Концерт "Летнее диско"
Гостиные ряды
ср 26 июля, 18:00
Концерт "Как упоительны в России вечера"
Гостиные ряды
чт 27 июля, 18:00
Концерт "Краски лета"
Гостиные ряды
пт 28 июля, 18:00
Концерт "Старые песни о главном"
Гостиные ряды

Кино

Таких событий пока нет
Новости компаний

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

"Ростелеком" предлагает разгадать тайну

Утверждена дорожная карта разработки Национальной биометрической платформы

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ 2017

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57