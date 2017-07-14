Желающих строить Дворец спорта снова не нашлось

В пятницу, 14 июля, должен был состояться электронный аукцион по поиску подрядчика для строительства Дворца спорта в Калуге. Начальная стоимость контракта составила 3 млрд. 764 млн. рублей. Итоги торгов планировали подвести 17 июля, однако сегодня стало известно, что электронный аукцион признан несостоявшимся. Причина – по окончании срока подачи заявок не поступило ни одной.

Проект Дворца спорта был разработан ещё в 2014 году. Его строительство планировали начать ещё в 2015-м и завершить к 2018 году. Стоимость работ на тот момент оценивалась в 4,6 млрд. рублей. Объект должен был стать подарком Калуге к её 650-летию.

- Мы пытались выставить его на торги. Не скрою, что мы настаивали перед проектировщиками, чтобы цена была как можно более низкой, но перестарались – строительные компании строить за эту цену не хотят, - сказал по этому поводу губернатор Анатолий АРТАМОНОВ на пресс-конференции 28 апреля. – Уже перебрали, наверное, как минимум с десяток самых известных. Сейчас мы уточняемся, всё-таки эту работу продолжаем. Может быть, кто-то будет строить за эту цену. Это 4,6 млрд. рублей с оборудованием. Сумма большая, но для такой стройки, оказывается, недостаточная, так как объект действительно очень серьёзный. Параллельно хотим отдать его на повторную экспертизу, потому что прошло уже три года, если не больше. За это время и цены поменялись. Денег из федерального бюджета на эту стройку не выделено. Но даже если и не выделят, мы его построим. Найдём деньги.