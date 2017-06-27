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В Калуге объявили тендер на строительство Дворца спорта

27.06.2017 15:50 2 568 Дмитрий Ивьев
В Калуге объявили тендер на строительство Дворца спорта

Во вторник, 27 июня, «Управление капитального строительства» объявило тендер на строительство Дворца спорта на месте стадиона «Центральный» в Калуге. Заявки принимаются до 14 июля, а подведут итоги 17 июля, следует из документации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Максимальная стоимость контракта – 3 миллиарда 764 миллиона рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. При этом большую часть суммы, более 3 миллиардов, запланировано выплатить только в 2019 году, когда и должен быть сдан объект.

Как мы уже рассказывали, проект Дворца спорта был разработан ещё в 2014 году. Планируется, что в состав комплекса войдут 50-метровый и 25-метровый бассейны, бассейн для прыжков в воду, ледовая арена с трибунами на 3-5 тысяч мест, региональный центр для временного проживания спортсменов на 250 мест, конференц-зал на 300 мест, тренировочный зал, зал для танцев, игровой зал, зал для фитнеса, подземная автостоянка.

В феврале этого года губернатор Анатолий АРТАМОНОВ рассказывал, что на строительство Дворца предусмотрено 4,6 миллиарда рублей, и построят объект за 1,5 года. В апреле глава региона вновь называл эту же стоимость, сетуя при этом на то, что за такие деньги никто строить не хочет.


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Тэги: общество анатолий артамонов

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