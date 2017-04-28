Строительство Дворца спорта и набережной отложили до лучших времён

В пятницу, 28 апреля, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ провёл очередной брифинг. Одной из основных тем встречи стала судьба крупных градостроительных проектов, которые планировалось реализовать в том числе и к 650-летию Калуги. Речь, в частности, идёт о строительстве Дворца спорта и набережной Оки.

- К 650-летию мы хотели построить три объекта. Основной – Южный обход. Он самый главный по значимости и по стоимости. Этот объект, конечно, будет завершён к юбилею города, - сказал глава региона. – Второе, что мы хотели построить, это Дворец спорта. Думаю, что мы его обязательно построим. Мы пытались выставить его на торги. Не скрою, что мы настаивали перед проектировщиками, чтобы цена была как можно более низкой, но перестарались – строительные компании строить за эту цену не хотят. Уже перебрали, наверное, как минимум с десяток самых известных. Сейчас мы уточняемся, всё-таки эту работу продолжаем. Может быть, кто-то будет строить за эту цену. Это 4,6 млрд. рублей с оборудованием. Сумма большая, но для такой стройки, оказывается, недостаточная, так как объект действительно очень серьёзный. Параллельно хотим отдать его на повторную экспертизу, потому что прошло уже три года, если не больше. За это время и цены поменялись. Денег из федерального бюджета на эту стройку не выделено. Но даже если и не выделят, мы его построим. Найдём деньги.

Что касается набережной Оки, то её проектирование уже началось, однако, по словам Анатолия Артамонова, организация, которая занималась этими работами, «расписалась в своей несостоятельности».

- Сейчас мы ищем возможность завершения проектирования. Оно будут состоять из двух этапов. Это углубление и берегоукрепление, они будут финансироваться из федерального бюджета. Программа такая существует с тем, чтобы восстановить судоходность рек. Бюджет программы – 200 млрд. рублей. После завершения данных работ мы сможем приступить к следующему этапу – проводить изыскания и проектировать саму набережную. Если бы нам удалось сделать углубление и берегоукрепительные работы, то это был бы большой шаг вперёд. Построить саму набережную – не такая большая проблема.

Как скоро могут начаться работы в рамках первого этапа, Артамонов не уточнил, дав понять, что нет ничего страшного в том, если это случится после празднования юбилея Калуги.

- Жизнь в 2021 году не останавливается. Надо что-то делать и после 21-го года. А то, если всё сразу переделаем, что потом будем делать?

Отвечая на вопрос о строительстве в Калуге тренировочных баз к чемпионату мира по футболу в 2018 году, губернатор сказал, что работы ведутся активно. Есть вероятность, что обе стройки завершатся к августу.

- Какие команды будут у нас тренироваться, неизвестно, жеребьёвки пока не было. Но желающих тренироваться именно в Калуге много. У нас очень удобно: рядом аэропорт, хорошие гостиницы. Мы, конечно, были бы рады, если бы у нас тренировалась команда Германии, потому что у нас с этой страной тесное сотрудничество.

Уверен глава региона и в успехе проекта по строительству парка на месте рынка. По предварительным подсчётам, он обойдётся бюджету в сумму около 150 млн. рублей.

- Деньги на это есть. Это будет помощь правительства области городу в строительстве парка. Город попросил об этом – мы пошли навстречу. Что касается парков вообще, их много не бывает. Когда я был в первый раз в Сингапуре, то там было движение «Город в саду». Они стремились делать так, чтобы было ощущение, что город находится в саду. Теперь у них объявлен следующий этап программы – «Город-сад». Чтобы это был сплошной сад. Нам до этого пока далеко, но к этому надо стремиться. Нам с вами нужно оставить после себя как можно больше парков. Не рынков, а парков! И тогда нас будут помнить. И парк на Правом берегу достроим обязательно. И здесь построим. И кроме этого, ещё много чего построим. Я имею в виду из парковой культуры. Потом я же когда-то на пенсию пойду. Сколько ещё успею парков построить! Я этим буду заниматься!