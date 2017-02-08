Артамонов заявил, что Дворец спорта построят за 1,5 года

В Калуге по-прежнему рассчитывают построить в ближайшие годы Дворец спорта на месте стадиона «Центральный». Во вторник, 7 февраля, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ на коллегии министерства строительства и ЖКХ заявил, что сейчас готовится документация на строительство.

- Стройка будет идти в жестких сроках - 18 месяцев, - цитирует главу региона пресс-служба правительства. - Объем финансирования составит 4,6 миллиарда рублей.

Планируется, что на месте футбольного поля появятся три бассейна: детский, 25-метровый и 50-метровый; ледовый дворец со зрительным залом на 2-3 тысячи мест, зал игровых видов спорта и фитнес-центр. Также обещают построить гостиницу для спортивных делегаций.

Ранее заявлялось, что стоимость Дворца спорта составит около 3,6 миллиарда. Эти деньги региону обещали выделить из федерального бюджета.