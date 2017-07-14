Первые соревнования по гольфу пройдут в Калуге в сентябре

В сентябре в Калуге запланировано проведение первых соревнований по гольфу. Специальное поле, напомним, обустраивают в районе деревни Сивково недалеко от Оки.

- В настоящее время там завершается подготовка к введению в эксплуатацию тренировочного участка площадью три гектара с тремя лунками, закуплена техника и оборудование, - рассказали в четверг, 13 июля, в пресс-службе правительства.

По словам инвестора, весной 2018 года начнется организация поля еще на девять лунок. 78 гектаров уже засеяны травой, готовится техническая документация для временных сооружений. Поданы документы на вступление компании в Ассоциацию гольфа России.

Фото: пресс-служба правительства Калужской области.