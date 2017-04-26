Рядом с Калугой построят гольф-клуб

Новый спортивный объект разместится в районе деревни Сивково на участке площадью 100 га. Необходимые для этого изменения в генеральный план Калуги депутаты гордумы внесли на заседании в среду, 26 апреля.
Проект строительства гольф-клуба будет реализовываться за счёт инвестора. Это некая калужская компания.
- Публичные слушания по данному вопросу прошли ещё полтора-два года назад, - рассказала нам депутат Эльвира КАПИТОНОВА. – Проект получил одобрение местных жителей. Буквально на прошлой неделе мы встречались с инвестором. Работы по реализации проекта уже начались. При гольф-клубе планируется открыть детскую спортивную школу, гостиницу. Это одно из направлений, которое в Калуге пока не развито. Многие родители будут рады его появлению.
Часть земельного участка отдадут под малоэтажное жилищное строительство. Жильё предназначено для проживания обслуживающего персонала.
- Но это в перспективе, когда объект будет введён в эксплуатацию, - уточнила Капитонова.
Она добавила, что инвестор в рамках реализации своего проекта готов за счёт собственных средств провести в Сивково водопровод. В какие сроки будет построен гольф-клуб, депутат затруднилась ответить. В какую сумму обойдётся эта идея, пока также неизвестно.
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