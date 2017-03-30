Калужанин привёз три медали с первенства России по шашкам

На днях в Ижевске завершилось первенство России по стоклеточным шашкам. За призовые места боролись 80 участников из 13 регионов.

В юниорской группе 17-летний мастер спорта из Калужской области Антон Бурсук (на фото) в основном турнире занял второе место, в быстрой игре опередил всех соперников, а в турнире по молниеносной игре завоевал «бронзу».

Также представлявший наш регион Илья Романов в юниорской группе занял четвёртое место.

Фото: ВКонтакте.