Калужанин привёз три медали с первенства России по шашкам

На днях в Ижевске завершилось первенство России по стоклеточным шашкам. За призовые места боролись 80 участников из 13 регионов.
В юниорской группе 17-летний мастер спорта из Калужской области Антон Бурсук (на фото) в основном турнире занял второе место, в быстрой игре опередил всех соперников, а в турнире по молниеносной игре завоевал «бронзу».
Также представлявший наш регион Илья Романов в юниорской группе занял четвёртое место.
Фото: ВКонтакте.
|
В сквере Волкова построят теннисные корты 30.03.2017 09:43
«Калуга» вернулась с южных сборов и сыграет в Анненках 28.03.2017 09:17
«Калуге» поменяли расписание матчей 13.03.2017 15:13
«Калуга» полетит в Крымск 07.03.2017 12:01
«Калуга» представила 5 новичков 27.02.2017 17:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: