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Калужанин привёз три медали с первенства России по шашкам

30.03.2017 12:51 16 524 Дмитрий Ивьев

На днях в Ижевске завершилось первенство России по стоклеточным шашкам. За призовые места боролись 80 участников из 13 регионов.

В юниорской группе 17-летний мастер спорта из Калужской области Антон Бурсук (на фото) в основном турнире занял второе место, в быстрой игре опередил всех соперников, а в турнире по молниеносной игре завоевал «бронзу».

Также представлявший наш регион Илья Романов в юниорской группе занял четвёртое место.

Фото: ВКонтакте.


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Тэги: спорт шашки антон бурсук

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