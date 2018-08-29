Калужан приглашают обсудить судьбу кортов

Вечером в четверг, 30 августа, состоится очередная дискуссия на площадке «Точка кипения – Калуга». Она будет посвящена судьбе заброшенных теннисных кортов возле Золотой аллеи.
Как мы рассказывали, 10 августа городская комиссия по безопасности дорожного движения дала добро на размещение там парковки для работников и посетителей калужского филиала Эрмитажа, который планируется разместить в бывшем Доме гражданского губернатора.
Обустройство стоянки преподносится как «реабилитация прилегающих территорий с целью их благоустройства и создания единого культурного комплекса с территорией Центрального городского парка».
Эта новость многих калужан шокировала. Горожане считают, что парковочная зона там не нужна, а корты надо восстанавливать, тем более что власти: и областные, и городские – уже много лет обещают это сделать.
На пресс-конференции 21 августа городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ предложил обсудить эту тему на «Точке кипения». Цель встречи – выслушать все мнения «за» и «против» данной инициативы, проработать альтернативные варианты и найти оптимальное решение.
Принять участие в дискуссии могут все желающие. Однако для этого требуется предварительная регистрация: leader-id.ru/event/10760/
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