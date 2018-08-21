Покипели: что будет с кортами возле Золотой аллеи

Во вторник, 21 августа, градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ встретился с журналистами. Как и предыдущая пресс-конференция, сегодняшняя встреча прошла на дискуссионной площадке «Точка кипения-Калуга».

За полтора часа участники обсудили самые разные темы: проект охранных зон, который для Калуги никак не сделают проектировщики из Ярославля, реконструкцию Синих мостов, окончание ремонта Шопинской дороги, возможность принятия моратория на снос старинных домов, так называемое «антибабушкино» ограждение на Герцена, рыночную торговлю в центре города, лошадей в микрорайоне Кубяка и многое другое.

Наш обзор мы начнём с обсуждения самой резонансной темы, которая эмоционально обсуждалась на прошлой неделе в калужских группах социальных сетей. Речь идёт о решении организовать парковку на месте заброшенных кортов рядом с бывшим Дворцом пионеров.

Парковка нужна работникам и посетителям калужского филиала Эрмитажа. Его, правда, ещё нет, хотя разговоры на эту тему ведутся года четыре. Разместить музей собираются в Доме гражданского губернатора, более известный калужанам как Дом пионеров.

Эта новость многих калужан шокировала. Горожане считают, что парковочная зона там не нужна, а корты надо восстанавливать, тем более что власти: и областные, и городские – уже много лет обещают это сделать.

- С точки зрения исторической памяти, наверное, это не совсем правильно, - прокомментировал Дмитрий Разумовский. – С другой стороны, мы этого объекта (теннисных кортов. – прим. авт.) сейчас не имеем, территория находится в довольно запущенном состоянии. В то же время вопрос с парковками у входа в парк не решён. В выходные дни там довольно сложно найти место, чтобы припарковаться.

- Сейчас готовится проект реконструкции Дома гражданского губернатора, - продолжил градоначальник. – Проект хороший. Это будет ещё одна точка притяжения калужан и туристов. Подготовлена схема развития прилегающей территории. Но, чтобы проект прошёл все необходимые согласования, экспертизу – она ожидается не раньше декабря, – требуется организация в том числе и парковочного пространства. Сегодняшняя территория не позволяет там парковаться. Поэтому и было предложено организовать парковочную зону на территории бывших кортов.

Золотая аллея как была, так и останется. Нагрузка с экологической точки зрения не изменится. Не вижу ничего плохого, если эту территорию хорошо, правильно, красиво облагородить, заложить в проект красивое архитектурное решение парковки, чтобы не пострадали деревья, не изменился ландшафт.

Присутствующие на мероприятии возразили, что в разные годы разные чиновники не раз обещали восстановить корты.

- По поводу спортивной точки – не вижу ничего плохого, если мы будем развивать сквер Волкова, - ответил Разумовский. – Почему бы не сделать корты там? Или в Губернском парке?

- Кортов много не бывает! И одно дело – сквер Волкова, куда сложно добираться, и другое – Золотая аллея в центре города.

- В меня камни полетят, но я всё-таки выскажу своё мнение. Обращаю внимание, что оно не экспертное. Считаю, что в пределах центральной части города должно быть несколько хороших перехватывающих парковок, чтобы люди приезжали, оставляли автомобили и ходили по городу пешком, - сказал градоначальник. – Ограничивать движение машин рано или поздно придётся, к этому надо готовиться.

Противники парковки согласились, что это важно, но предложили создавать новые объекты не разрушая старые. И привели в качестве примера тот факт, что возле Эрмитажа в Питере парковки нет, и никто не предлагает обустраивать её на Невском проспекте.

- Пока мы ничего не создаём, а только обсуждаем, - ответил городской голова. – Мнения могут быть разные. Давайте друг друга послушаем. Если этот вопрос вызывает широкое общественное обсуждение, давайте обсудим его вместе, вынесем на «Точку кипения», пригласим экспертов. Нужен городу Эрмитаж или не нужен? Без парковки или согласованной схемы размещения транспорта проект не пройдёт согласование. Может быть, целесообразнее отказаться от этого проекта, оставить корты и заниматься их восстановлением? Это нужно обсуждать. Я считаю, что лучше сделать хороший объект – Дом гражданского губернатора и территорию вокруг него, чем два корта для… я не знаю, какой процент калужан играет в теннис, но, наверное, не все. Надо выбирать.

Тут же возник вопрос: много ли жителей Калуги играют в городки? Между тем, для любителей этого вида спорта предшественники нынешней городской власти нашли 16 млн. рублей на строительство городошного корта, который большую часть времени в году пустует.

Впрочем, идею восстановления спортивной площадки поддерживают не все.

- Конечно, Дом губернатора для города важнее, чем теннисные корты! – раздались реплики. – Сейчас там депрессивный тупик!

По чьей вине это место, некогда очень живое, стало депрессивным и можно ли его оживить иным способом, чем строительство парковки, договорились обсудить на одной из ближайших «Точек кипения».

О том, по чьей вине теннисные корты оказались в заброшенном состоянии, читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в свет в среду, 22 августа.



Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу: нужно ли жертвовать кортами ради парковки?

Фото автора.