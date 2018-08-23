Старейшие теннисные корты уничтожат ради парковки

Попасть на корт, который находится возле бывшего Дворца пионеров на улице Карла Маркса, оказалось непросто. «Парадные» ворота, выходящие на Золотую аллею и Дом гражданского губернатора, много лет на замке. Пройти на площадку можно только с «чёрного» хода. Но его ещё поди отыщи!

Кладбище скамеек

Подлезаю под сигнальную красно-белую ленту с надписью: «Осторожно! Возможно падение лепнины», — которой опоясан Дворец пионеров. Прохожу несколько метров вдоль глухой бетонной стены, ныряю в густые заросли — и вот он, проход, который мне нужен. Захожу и попадаю на… кладбище скамеек. Многие калужане наверняка помнят эти старые массивные деревянные лавки со спинками, которые стояли в городском парке до его реконструкции в 2010 году. Вместо них установили новые, а прежние отправили сюда. Когда-то, в более благополучные времена, это был учебный корт № 4: здесь теннисисты тренировали удары о стенку.

— Я играю в большой теннис с 1987 года. Сначала занималась в сквере Волкова, в начале 2000-х продолжила тренироваться на площадке возле Дворца пионеров, — рассказывает президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолетта КОМИССАРОВА. — До 6 вечера там занимались воспитанники детских секций. После 18 играли представители Федерации большого тенниса, я входила в её состав. Корты мы содержали за свои деньги: сами ремонтировали их, сами убирали, сами оплачивали охрану, закупали всё необходимое оборудование: от сеток до вышек для судейства.

Примерно в 2006–2007 годах площадку передали муниципальному унитарному предприятию, в ведении которого находился парк. Руководство МУПа заявило теннисистам, что отныне с них за возможность поиграть на площадке будут брать деньги.

— Мы удивились: за что? Мы же за свой счёт и корты ремонтируем, и спортинвентарь покупаем. Нам ответили: «За пользование землёй», — вспоминает Виолетта Комиссарова. — Представители федерации несколько раз обращались и к руководству МУПа, и в горуправу с предложением оставить площадку за ней. Организация была готова продолжать содержать корт за счёт собственных ресурсов. Но в ответ на все предложения мы получили отказ.

Парковка для калужского Эрмитажа

В результате теннисисты оттуда ушли, а корт со временем стал ветшать: заработать на нём деньги у МУПа почему-то не получилось.

В таком заброшенном состоянии территория пребывает уже больше 10 лет. Время от времени чиновники вспоминают о ней: да, мол, надо корты восстанавливать. Но дальше слов дело не идёт.

О спортивной площадке снова вспомнили 10 августа этого года на очередном заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Оказалось, что в неё обратилось региональное министерство культуры с просьбой об организации парковки для работников и посетителей калужского филиала Эрмитажа. Его, правда, ещё нет, но разговоры на эту тему ведутся года четыре. Разместить музей собираются в Доме гражданского губернатора.

Комиссия БДД добро на парковку, конечно, дала. Местом для стоянки определили… заброшенные корты. Как сообщает пресс-служба горуправы, её обустройство станет одним из мероприятий по — зацените формулировку! — «реабилитации прилегающих территорий с целью их благоустройства и создания единого культурного комплекса с территорией Центрального городского парка».

Эта новость многих калужан шокировала.

«То есть Эрмитажа ещё нет (и неизвестно, появится ли), а парковка уже будет?! — негодуют одни. — Современная такая реабилитация!»

«Предлагаю Дворец пионеров снести, поставить там торговый центр и троллейбусную остановку рядом», — иронизируют другие.

— Парковка на улице Карла Маркса не нужна, — считает директор туристско-информационного центра «Калужский край» Даниил КУЗНЕЦОВ. — У нас достаточно компактный город, из центральной части до Золотой аллеи можно добраться максимум за 15 минут. Предположим, парковку там всё-таки сделают. Кто может гарантировать, что ею станут пользоваться исключительно посетители филиала Эрмитажа, а не все сотрудники окрестных офисов и родители, приехавшие в парк с детьми? Будем откровенны: никто.

— Парковки там быть не должно — это однозначно, — убеждена и Виолетта Комиссарова. — Известно, что Минтранс РФ разрабатывает концепцию развития городов и стандартов туристических зон, где один из приоритетов — создание пешеходных маршрутов. Они необходимы ещё и для развития сопутствующей инфраструктуры: это кафе, в которые туристы во время прогулки заходят перекусить, сувенирные лавки, магазины. Гости оставляют деньги у местного бизнеса, который платит налоги в бюджет, тем самым обеспечивая поступление доходов в казну.

Сохранить Золотую аллею

Однако денежный вопрос для Виолетты Комиссаровой в данном случае не первоочередной. Главный — это Золотая аллея, одно из немногих сохранившихся в Калуге мест с уникальной исторической атмосферой.

— Представляете, что это значит — сделать там парковку? Часть вековых лип, чтобы обеспечить въезд и выезд автомобилей, придётся спилить. Те деревья, что останутся, просто не выживут в условиях загазованности, которая неизбежна в местах скопления автомобилей. К тому же рядом — парк с детскими аттракционами, кафе. Там и без кортов есть места для парковок — например, возле КНИИТМУ или напротив дворца. По выходным парковаться можно на стоянке областной администрации — она в эти дни всегда открыта и всегда свободна. Другое дело, что нам нужно подъехать непосредственно к подъезду, но этот момент обсуждать несерь­ёзно. Ходить надо больше — здоровее будем. Где вы видели парковку возле Эрмитажа в Питере? Там даже на Невском проспекте нельзя ставить машины, и никто не умер от этого. Почему у нас должно быть как-то иначе?

— Машины, автобусы, снующие по неширокой Золотой аллее — это ни в какие ворота! — говорит Валерий КАЛАШНИКОВ, директор Дворца творчества юных в 2006–2012 годах. — Я бы вообще закрыл там движение (кроме служебного транспорта) и сделал пешеходную зону. Это больше соответствовало бы атмосфере планирующегося досугового, паркового, музейного пространства.

Что делать с кортами?

Для многих калужан ответ на этот вопрос очевиден: сохранять и восстанавливать. Кстати, когда-то даже губернатор говорил об этом.

— Чтобы определиться с кортами, нужно в том числе решить, что будет с Дворцом творчества юных и территорией вокруг него, — размышляет Валерий Калашников. — На мой взгляд, это место нужно развивать комплексно, как большую рекреационную зону с образовательным сектором. Тогда корты становятся естественным продолжением и досугово-парковой, и спортивно-образовательной составляющих. В свободное от детских занятий время дворец мог бы сдавать площадку ­­в почасовую аренду, зарабатывая на этом.

— Там может быть любая территория для спортивных активностей, органично вписанная в историческую среду, — считает Даниил Кузнецов. — Или детская игровая зона. Но не пластик, а по принципу скандинавского бюро «MONSTRUM».

— Корты, если их восстановить, будут востребованы? — интересуюсь я у Виолетты Комиссаровой.

— Конечно! В Калуге очень много людей, которые хотят играть в большой теннис, — отвечает она. — Если же средств на их восстановление у города нет, можно сделать просто спортивную площадку для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Но в первую очередь я хотела бы узнать: почему МУП и городская управа довели корты до такого состояния?

Не целенаправленно ли была погублена площадка?

Ответ на этот вопрос мы вряд ли когда-нибудь получим. Но, по крайней мере, одна вещь на данный момент совершенно очевидна: решать судьбу этого знакового для калужан места единолично, без учёта мнения общественности городская комиссия БДД права не имеет. Что из этого получается, мы уже видели на примере спиленных возле 24-й гимназии деревьев.

Когда-то это был корт № 4 — учебный. Теперь он превратился в кладбище скамеек.