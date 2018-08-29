Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота

27 августа на встрече с городским головой Дмитрием Разумовским калужские краеведы попросили вернуть Московские ворота туда, где они стояли – к концертному залу областной филармонии, напротив которого сейчас строится Дворец спорта – подарок Калуге к 650-летию.
«800-летие Москвы попало на 1947 год. Тогдашнее руководство решило, что лучший памятник (юбилею – прим. «Калуги 24») – это новые микрорайоны, которые появятся в Москве. Лучший памятник 650-летию (Калуги – прим. «Калуги 24») – это восстановление чего-либо утерянного. Я предложил вернуть Московские ворота на историческое место, но со смещением. Это определенная проблема, хотя можно их поставить», — рассказал «Калуге 24» один из участников встречи, член рабочей группы по сохранению исторической памяти, председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры ВООПиК Николай Брокмиллер.
Николай Брокмиллер напомнил, что Московские ворота, построенные в 1775 году на Московской улице (ныне — улице Ленина) к приезду императрицы Екатерины II и разобранные в 1935 году, представляли собой не просто арку, а небольшой архитектурный комплекс, частью которого были две кордегардии и два обелиска. Возле одного из которых, снесенного вместе с воротами, в XIX веке была построена часовня в честь посещения Калуги Александром II. Эту часовню и второй обелиск и предлагается восстановить, если не удастся восстановить весь комплекс, сделав на обелиске горельеф с изображением ворот. По самым приблизительным оценкам, стоимость проекта в том случае, если будет восстановлен весь комплекс, составит около 50 миллионов рублей.
Выслушав краеведов, городской голова предложил для начала изучить мнение калужан и выяснить, как они относятся к этой идее. Напомним, в 2013 году, когда краеведы впервые предложили восстановить Московские ворота, идея не получила однозначной поддержки большинства калужан. Но она продолжала обсуждаться. За это время было предложено несколько площадок для установки ворот. Среди них была и улица Ленина, и Московская площадь, и северный въезд в Калугу. Рассматривалась в качестве площадки даже пешеходная часть Театральной улицы. Там, правда, предлагалось установить уменьшенную копию ворот либо из кирпича, либо из ажурных металлических конструкций. Уменьшенная копия Московских ворот присутствовала и на одном из эскизных проектов парка, разбитого впоследствии на месте центрального калужского рынка.
Краеведы вновь попросили вернуть Калуге Московские ворота. Уважаемые читатели, а вы за или против восстановления Московских ворот?
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