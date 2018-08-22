У города нет денег на новое кладбище

Строительство кладбища в районе деревни Марьино площадью 40 гектаров, возможно, начнётся в 2019 году, рассказал во вторник, 21 августа, городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. Правда, на какие средства будет реализован проект, пока неясно.
- Учитывая, что строительство затратное, серьёзное, а у муниципального бюджета очень ограниченные возможности, мы прорабатываем вариант государственно-частного партнёрства, - сказал, в частности, Разумовский. – Проект актуальный. Есть дорожная карта. Рассчитываем, что строительные работы начнутся в 2019 году.
О строительстве нового погоста городские власти говорят с 2013 года. 5 лет назад его стоимость оценивалась в 190 млн. рублей. Начать работы в рамках первого этапа планировалось ещё в 2014 году. Предполагалось сделать подъездную дорогу с разворотным кольцом и стоянкой на общую сумму порядка 30 миллионов рублей, после чего должно было начаться благоустройство территории.
Вновь к этому вопросу руководство города вернулось в 2017 году. К тому времени стоимость проекта увеличилась на 50 млн. рублей. На встрече за «круглым столом» тогдашний градоначальник Константин ГОРОБЦОВ уверял:
- Либо в 2017-м, либо в 2018-м точно будем заниматься этим кладбищем. Работы очень дорогостоящие – более 240 млн. рублей. Равноценно строительству детского сада на 200 мест.
Однако за прошедшие полтора года ситуация осталась прежней, строительство так и не началось. Добавим, на сегодняшний день в Калуге для всех видов захоронений открыто только два кладбища: Литвиновское и Шопинское.
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