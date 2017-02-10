Под Калугой построят кладбище за 240 миллионов рублей

Состояние городских кладбищ обсудили участники встречи за «круглым столом», посвящённой организации похоронного дела в нашем регионе. Совещание состоялось на прошлой неделе в областной администрации.

По цене детсада

- Ситуация с кладбищами в Калуге непростая, - начал доклад градоначальник Константин ГОРОБЦОВ. - На сегодняшний день одной из основных проблем являются заброшенные захоронения. Масштабы критические: только на Литвиновском кладбище насчитывается более 5 тысяч бесхозных могил.

Земли под захоронения в городе катастрофически не хватает. Из 24 кладбищ открыты, в том числе с отводом новых участков, только три: в Литвиново, Шопино и Большой Каменке. 12 кладбищ открыты для захоронений только на свободных участках, в родственных могилах. Ещё 9 закрыты полностью.

По словам городского головы, на протяжении последних 2–3 лет в Калуге регистрируется около 4 тысяч фактов смерти ежегодно. По данным представителей ритуальных агентств, цифра несколько больше.

- На 31 декабря ЗАГС Калуги зафиксировал 5700 умерших, - рассказал руководитель одной из похоронных компаний Денис ВОЙДЕ. - 2016-й стал самым смертоносным за последние 10 лет.

- На сегодняшний день у нас определён новый земельный участок - в районе деревни Марьино (недалеко от деревни Ильинка). Его площадь - 18 гектаров, с возможностью расширения до 40 гектаров, - сообщил Горобцов. - Разработан проект, который включает в себя два этапа. Первый - строительство инфраструктуры кладбища: дороги, очистные сооружения. Второй этап - обустройство самого кладбища. Проектно-изыскательские работы выполнены в полном объёме, государственная экспертиза пройдена. При наличии финансирования работы можно начинать и в этом году, но…

Планируем. Либо в 2017-м, либо в 2018-м точно будем заниматься этим кладбищем. Работы очень дорогостоящие - более 240 млн. рублей. Равноценно строительству детского сада на 200 мест.

Посчитать и переписать

По мнению предпринимателей, работающих в ритуальном бизнесе, решить проблему нехватки мест под захоронения отчасти поможет инвентаризация существующих кладбищ.

- Благодаря такой переписи может быть сформирована целостная картина их состояния, потенциала кладбищ для новых захоронений, - сказал по этому поводу Денис Войде. - Также подобный проект поможет бороться с незаконными коррупционными сделками в сфере погребения и сделает её прозрачнее.

В дальнейшем, считает Войде, эти сведения станут основой для создания электронной базы данных, содержащей информацию обо всех имеющихся захоронениях: номер участка, кто и когда на нём захоронен.

В качестве примера он привёл Москву, где геоинформационные карты кладбищ уже созданы и каждое захоронение имеет свой собственный электронный паспорт.

На коммерческие рельсы

Калужские чиновники в ответ заметили: паспортизация кладбищ - идея, конечно, замечательная, но и весьма затратная в финансовом плане. То, что может позволить себе Москва, не всегда по карману региональным центрам. В связи с этим городские власти очень рассчитывают на новый закон «О похоронном деле», который даст возможность муниципалитетам заключать коммерческие договоры на ведение так называемой кладбищенской деятельности.

- У нас имеются десятки коммерческих предложений, в том числе по заключению концессионных соглашений. Например, один из инвесторов готов взять на себя обязательства по строительству кладбища, крематория, колумбария, поминального зала, - рассказал Константин Горобцов. - Но раз закона нет, то мы и рассматривать эти предложения пока не можем.

Если документ будет принят, не исключено, что в Калуге, как и в Москве, появятся полностью коммерческие кладбища.

- В столице старые кладбища очень дорогие, - пояснил градоначальник. - Стоимость места там - миллионы рублей. У нас появится возможность, как в Москве, предоставлять за деньги места, например, на кладбище в Литвиново, а в Марьино они будут бесплатные. Полученный доход мы пустим на инвентаризацию и паспортизацию всех кладбищ. Для этого важно, чтобы новый закон вышел как можно скорее.

Если это случится, то, по мнению градоначальника, навести порядок на рынке оказания ритуальных услуг удастся довольно быстро - в течение ближайших двух лет.