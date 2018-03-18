Выборы в Калуге: явка побила показатели 2012 года

В Калужской области закрылись участки для голосования на президентских выборах 2018 года.

Региональная избирательная комиссия опубликовала пока данные по явке по состоянию на 18:00. В нашей области она составила 62,5%. Это, к примеру, значительно больше, чем аналогичные показатели на прошлых выборах главы государства в 2012 году – тогда было 57,35%. Можно предположить, что итоговая явка в 2018 году приблизится к 66-68%. По сообщениям калужан в соцсетях, на многих участках приходилось стоять в очередях, чтобы проголосовать.

Активнее всего голосовали в Износковском (81,83%), Перемышльском (78,94) и Юхновском (78,53) районах. Меньше всего избирателей пришло в Малоярославецком районе, Калуге и Обнинске - от 58 до 60%.

Данные ЦИК по итогам подсчета 26,52% голосов:

Владимир Путин — 72,68%,

Павел Грудинин — 15,30%,

Владимир Жириновский — 6,81%,

Ксения Собчак — 1,39%,

Григорий Явлинский — 0,78%,

Сергей Бабурин 0,62%,

Максим Сурайкин — 0,62%,

Борис Титов — 0,61%.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.