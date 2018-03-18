Выборы в Калуге: явка побила показатели 2012 года

В Калужской области закрылись участки для голосования на президентских выборах 2018 года.
Региональная избирательная комиссия опубликовала пока данные по явке по состоянию на 18:00. В нашей области она составила 62,5%. Это, к примеру, значительно больше, чем аналогичные показатели на прошлых выборах главы государства в 2012 году – тогда было 57,35%. Можно предположить, что итоговая явка в 2018 году приблизится к 66-68%. По сообщениям калужан в соцсетях, на многих участках приходилось стоять в очередях, чтобы проголосовать.
Активнее всего голосовали в Износковском (81,83%), Перемышльском (78,94) и Юхновском (78,53) районах. Меньше всего избирателей пришло в Малоярославецком районе, Калуге и Обнинске - от 58 до 60%.
Данные ЦИК по итогам подсчета 26,52% голосов:
Владимир Путин — 72,68%,
Павел Грудинин — 15,30%,
Владимир Жириновский — 6,81%,
Ксения Собчак — 1,39%,
Григорий Явлинский — 0,78%,
Сергей Бабурин 0,62%,
Максим Сурайкин — 0,62%,
Борис Титов — 0,61%.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Картина дня: новый садик и надвигающиеся холода 16.03.2018 20:00
Цены застыли на месте 16.03.2018 15:31
Выборы: силовики ввели в регионе режим повышенной готовности 16.03.2018 08:51
Картина дня: пожар в кафе, трагедия в бассейне и обещания властей 15.03.2018 20:00
Деньги в воду: 30 миллиардов стоит восстановление судоходства на Оке 15.03.2018 16:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: