Выборы на носу: чем запомнились кандидаты в Президенты на калужской земле

Согласно законодательству, официальный старт предвыборной кампании в стране даётся ровно за месяц до дня голосования. То есть президентская кампания начнётся в воскресенье, 18 февраля.
В преддверии этой даты мы решили посмотреть, кто из кандидатов на должность Президента РФ побывал в Калужской области и чем запомнился её жителям.
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Бабурин Сергей Николаевич (Российский общенародный союз)
Информации о том, посещал ли Калугу однофамилец старейшего калужского политика, председателя заксобрания Виктора Бабурина, мы не нашли. Да и региональное отделение партии, от которой он идёт на выборы, согласно данным сервиса по проверке контрагентов seldon.basis, прекратило своё существование ещё в далёком 2004 году.
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Грудинин Павел Николаевич (КПРФ)
Кандидат от коммунистической партии и успешный бизнесмен лично не посещал Калужскую область. Однако, как нам сообщили в региональном отделении КПРФ, их кандидат регулярно принимает в совхозе им. Ленина делегации из Калужской области. Последний такой визит состоялся 11 февраля, когда в совхоз приезжала делегация комсомольцев Калужской области.
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Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР)
На калужской земле главный либерал-демократ страны гость частый. Практически ни одна предвыборная кампания – будь то думская, или президентская – не обходится без визита в Калугу Владимира Вольфовича. Последний раз Жириновский приезжал в наш город в августе 2015-го. Тогда он запомнился тем, что прошёлся по калужской внесистемной оппозиции.
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Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение)
Действующий глава России был в Калуге в марте 2007 года. Он провел здесь президиум госсовета по развитию космической отрасли. После этого визита калужанам в наследство досталась вертолетная площадка на Яченском водохранилище, и асфальт улицы Салтыкова-Щедрина, который, к слову, держится до сих пор. Её, напомним, заасфальтировали потому, что одним из вариантов прибытия Президента в Калугу, был наземный – со стороны Турынино. Однако он прилетел на вертолёте.
Второй раз Путин посетил наш город в 2009 году уже в должности премьер-министра. Он побывал на заводе «Фольксваген» и провёл в Калуге заседание правительственной комиссии по региональному развитию.
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Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»)
Известная телеведущая, а ныне политик, была в нашем городе в 2012 году. Тогда она вела программу на телеканале «Дождь» под названием «Госдеп-3» и посетила Калужскую область в рамках подготовки очередного выпуска.
Вместе с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым Собчак проехалась по технопаркам и предприятиям региона. Кстати, как и Путин, Ксения прилетела в Калугу на вертолёте.
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Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»)
Товарищ Сурайкин посещал Калужскую область в 2015 году, однако больше запомнился критикой губернатора годом позже. Он возмутился тем, что Анатолий Артамонов во время великого поста будет читать Евангелие на местном телевидении, и призвал отказаться от этого под тем предлогом, что Россия светское государство и негоже чиновнику такого ранга выражать симпатию какой-либо конфессии.
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Титов Борис Юрьевич («ПАРТИЯ РОСТА»)
Борис Титов был в нашем регионе совсем недавно. 1 февраля он посетил Обнинск. По словам кандидата, туда он приехал учиться, потому что считает, что опыт создания базовых кластерных проектов надо внедрять по всей России. Калугу же бизнес-омбудсмен посещал в 2016 году.
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Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»)
Старожил российской политики хорошо известен во всей стране. Однако калужанам повидаться с ним лично не удалось. В нашем городе Явлинский не появлялся. По крайней мере, в рамках официальных визитов.
Напомним: выборы Президента РФ пройдут в воскресенье, 18 марта. Как и на выборах в 2012 году, со всех участков для голосования будет организована прямая видеотрансляция. То есть любой, кто имеет доступ в Интернет, получит возможность понаблюдать, что творится на избирательных участках в любой точке России.
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