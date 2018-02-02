Борис Титов приехал поучиться у обнинцев

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и один из кандидатов в президенты на выборах 2018 года Борис ТИТОВ в четверг, 1 февраля, побывал в Калужской области.

В Обнинске с ним встретился губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

По словам Титова, наша область демонстрирует рост показателей в промышленном производстве. И, по его мнению, это происходит благодаря применению кластерного подхода в экономике, что согласуется с программой социально-экономического развития страны «Стратегия роста».

- Мы к вам ездим учиться, - подчеркнул омбудсмен. - Потому что часть стратегии, которую мы называем микроэкономика или промышленная политика, это наши предположения по созданию ключевых базовых кластерных проектов по всей России. Там очень большая часть именно калужских проектов - методика и идея их создания, то, как они реализовывались, и результаты, которые есть.

- Мы продолжим в области создавать благоприятную среду, сделаем все необходимое, чтобы частный бизнес стал как можно более привлекательным, чтобы как можно больше людей не боялись начинать новое дело, - заявил в свою очередь Анатолий Артамонов. - Серая зарплата – позорное явление, от которого мы должны избавиться.